Андрей Соколов, Юрий Якушев и хор ЦТ и ВР “Где орел раскинул крылья” (1973)
Песня “Где орел раскинул крылья” Анатолия Новикова на стихи Сергея Алымова.
Исполняют Андрей Соколов, Юрий Якушев и мужская группа хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио п/у Анания Андрусенко.
Фрагмент “Концерт советской песни”.
ТО Экран, 1973 г.
#ГдеОрелРаскинулКрылья
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