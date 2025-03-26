«Вечные» передали тайное знание об устройстве мира. Кто мы и кто наш Бог – Антон Михайлов
⏰ Тайм-коды (нажмите на время, чтобы перейти на самое интересное место):
00:00 - О чём это видео
00:36 - Как устроено наше мироздание?
07:05 - Рабское мышление: откуда оно берётся и кому выгодно?
13:24 - В чём истинная причина нашего прихода в этот мир?
16:20 - Оргазм на расстоянии — как это возможно?
17:46 - Опасен ли секс? Нужно ли отказаться от него?
23:25 - Почему мозг сопротивляется изменениям?
26:21 - Как двигаться в гармонии с душой без борьбы?
29:23 - Внутренний диалог: как с ним справиться?
30:50 - Как подготовить тело к «наматыванию сознанием»?
34:48 - В этих вратах нужно быть особенно осторожным
36:50 - В чём неоднозначность практики души?
40:53 - Как практиковать, если закончились силы?
44:22 - Как оборвать энергетические связи с мужчиной?
46:36 - Как энергетический центр влияет на любовь к себе?
49:06 - Это упражнение даёт мощный эффект при многократном повторении
51:47 - Почему после практик возникает повышенный аппетит?
55:41 - Чем чужое сознание отличается от нашего?
58:04 - Как ускорить процесс выздоровления?
00:59:37 - Рак как кармическое заболевание
01:04:54 - Разница между реализацией в духовном мире и в обществе
01:07:59 - Как избавиться от «спазмов сознания»?
01:10:16 - Можно ли спасти человека, ушедшего на во*ну?
01:12:12 - К чему может привести выход в астрал?
01:15:10 - Какого цвета наши энергетические центры?
01:16:59 - Никто не может избежать влияния Творца
01:20:49 - Какие энергетические центры есть у человека?
01:23:49 - Бог внутри нас, но он может уснуть, если ты будешь делать это
01:26:27 - Матрица человека — его идеальное состояние
01:27:36 - Делай это, и удача всегда будет на твоей стороне
01:29:48 - Как кастанедовцы «сжигали» себя огнём изнутри?
01:30:53 - Жизнь как познание пределов своих возможностей
01:33:29 - Что будет, если не удовлетворять свои страсти?
01:36:11 - Боты существуют или это миф?
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Космология и структура мироздания:
- Мир состоит из изначальной энергии (Шива), которая разделяется и создаёт фракталы, включая Вишну и Брахмана.
- Брахман — это "системный блок", генерирующий миры, людей, законы физики и природы внутри своего "сна".
- Вишну — проявленная форма Шивы после разделения и соединения, создающая всплеск частот, из которого возникает жизнь.
- Риши — вечные наблюдатели, существующие в пространстве Адикали (хаос), встречают новое изначальное и следят за его развитием.
2. Цель человека:
- Основная цель автора — достичь состояния Риши, выйти за пределы "сна" Брахмана и обрести свободу от его влияния.
- Человек создан из тех же энергий, что и изначальное, поэтому потенциально способен трансформироваться и выйти за рамки текущей реальности.
3. Рабское мышление:
- Рабское мышление проистекает из страха и нежелания брать ответственность за свою жизнь.
- Оно выгодно системам, где люди ищут "вожака", перекладывая на него принятие решений и обеспечение благ.
- Пример — СССР: видимость бесплатных благ за счёт принудительного труда и отсутствия свободы.
4. Духовная практика:
- Практика включает работу с энергоцентрами, вратами, душой и намерением для развития сознания.
- Внутренний диалог мешает отделению сознания от тела и выходу в тонкие планы (например, Астрал или Хроники Акаши).
- Ключ к успеху — баланс между духовным развитием и удовлетворением земных потребностей/страстей.
5. Энергетика и здоровье:
- Болезни — результат разрыва связи с душой; исцеление возможно через восстановление этой связи, а не внешнее вмешательство.
- Четвёртые врата и мантры способны запускать регенерацию тела, вплоть до изменения ДНК.
- Перегрузка практиками без радости жизни ведёт к выгоранию, ухудшению памяти и здоровья.
6. Свобода и реализация:
- Свобода достигается через контакт с душой и пробуждение внутреннего Шивы, но это требует постоянной осознанности.
- Реализация возможна без социума (например, в уединении), но востребованность для внешнего мира автор считает не своей целью.
7. Карма и воплощения:
- Карма — не линейный процесс наказания, а результат условий, в которых находится сознание (аналогия с листом на ветке).
- Предыдущие воплощения существуют, но акцент на текущем развитии, а не на прошлых жизнях.
8. Практические советы:
- Отключать внутренний диалог для выхода сознания за пределы тела.
- Использовать врата как ускоритель практик, впитывая внешнее сознание.
- Поддерживать огонь в сердце как индикатор связи с душой и удачи.
9. Критический взгляд:
- Автор скептически относится к целительству, считая его вмешательством в процесс души и человека.
- Современные концепции (боты без души) предлагает проверять личным опытом, а не слепой верой.
Вывод:
Беседа представляет собой философско-практическое размышление о мироздании, роли человека и путях духовного развития. Автор предлагает модель, где человек — часть фрактальной структуры Бога (Шивы, Вишну, Брахмана), живущая в "сне" Брахмана. Цель — выйти за пределы этой иллюзии через осознанность, контакт с душой и развитие сознания. Практика требует баланса между духовным и материальным, отказа от рабского мышления и постоянной работы над собой. Автор подчёркивает важность личного опыта, а не слепого следования внешним концепциям, и предостерегает от перегрузки духовностью без радости жизни. Итог — путь к свободе сложен, но достижим при гармоничном подходе и искренности с собой.
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Вот ЧТО – можно Сказать(по-поводу статейки…):
_ЧТОБЫ сознания поРАБощать,Н У Ж Н О:
П О Д О Б Н О Й “абра-кадабраю” – социУМы “ОКОРМЛЯТЬ”!
* в сознания ПОДОБНЫЕ “писанины” В Н Е Д Р Я Ю Т и…
и В-ИТОГЕ сознания – вот-ТАКИМ-вот поРАБощают…
* и “ТЕ”,кто ПОДОБНОЕ ВНЕДРЯЮТ – “это” ЗНАЮТ…
:-(а массы – на подобно “ПОДСАЖЕННЫЕ” – в РАБов превращают…
(массы подобное ОЖИДАЮТ и – ВЕРАЮ В “необычное” – “истекают”…
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! РЕЛИГИ(i)Я – имеет МАССУ подобного,для СВОЕГО ВНУШЕНИЯ…
! ПОДОБНЫЕ статейки – ИЗ набора РЕЛИГИОЗНОГО “окормления”…
! чем БОЛЬШЕ “неопознанного”(= ВЫДУМАННОГО)- тем БОЛЬШЕ “боха”…
! и НЕ важно,НА-ЧТО “ПОДСАЖИВАТЬ”,главное – “это” ВНЕДРЯТЬ…
! РЕЛИГИОЗНЫМ напрямую,или МИСТИЧЕСКИМ(лживым)”ОКОРМЛЯТЬ”…
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- и НЕ важно,КАК метод называется,главное,что ПОСРЕДСТВОМ “него”,
- В сознани(я)е – МИСТИКА(скрытая РЕЛИГИЯ)В Н Е Д Р Я Е Т С Я…
- “брахман,шива,или иная “дива”,да-хоть прямо,хоть криво…
- Главное:ПОДЧИНИТЬ(ОБМАНом)- Сознани(и)я КРАСИВО…
- и чем ДРЕВНЕЕ ОБМАН,тем “качественнее” – “ВЫПИВАЕМОГО” стакан…:-(
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! ПОДОБНОЕ(что-В-статейке):ПСИхологический Д У Р М А Н…
ГЛАВНОЕ:Сознания поРАБотить,чтобы “ЭТО” – туда ВНЕДРИТЬ=ВНУШИТЬ…
->>> НЕ верьте подобному,ЭТО ВРЕД,внушаемый МНОГО-МНОГО лет!!!
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- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон.Канада. 26-3-25
Даже светлые вызывания (исцеление белой магией)не приемлемы,как вмешательство в СутьБу(Бытия) человека !