Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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:-) Политический “ЕРОЛАШ”…
Который ФАКТический – ПСИ–ШАБАШ…
Но Стойко Держится – Читатель Н А Ш…
…главное,чтобы НЕ начался “КИПИШ”…
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:-)Несмотря НА-ТО,что В Америке “ПЕРЕВОРОТ”…
Стойко Держится – ТАМошний народ…
:-)да мало-Li какую ПУРГУ – Интернет НЕСЁТ!
И на-провокации – ТАМ народ НЕ идёт…
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…а ведь КОМУ-то НАДО – “ТАКОЕ” внедрять…
…Кому-то НАДО – подобное В Н У Ш А Т Ь…
…Кому-то НАДО – вот-ТАКИМ-вот “окормлять”…
…Понятна ЦЕЛЬ:”ТАКИМ” – там ПАНИКУ создать…
…Значит КУРАТОРам “ТАКОГО” – Нужно ДУЛЮ показать!!!
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- Хотя вполне ВОЗМОЖНО,что “ТАКое” – МОЖЕТ быть…
- ТАМ,ТАМошний “МАЙДАН” – Могут НАСАДИТЬ…
- ВЧЕРАшние,кто БЫЛi во-власти – ХОТЯТ утворить…
- и тем-самым Америку – ИЗ-НУТРИ РАЗВАЛить…
– Но ТАМошний СоциУМ – НЕ желает “ЭТО” допустить!!!
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Господа ЧИТАТЕЛИ,а Что Вы НА-СЕЙ счёт Думаете…
ТАКОЕ там желательно ИЛИ-же НЕТ…
(только НЕ холуйствуйте – дайте Честный Ответ…)
(Лично “Я” считаю,что ПЕРЕВОРОТ – это 100%-й ВРЕД!)
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- “ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМАЙте и дискутируйте…
= Валерий Бондарик.
= Эдмонтон.Канада. 26-3-25
Из Местных Ты При.Ду.Рок
Личеко Гульчатай Покажи)))
ПАРАНЖУ Сними Клоун!))))
Реально НАДОЕЛО….