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В Америке произошел переворот

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Новости из североамериканского федерального округа, где Полпред Краснов по приказу Путина закрыл USAID.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9748676.html
Метки: идиоты, Путин, Россия, США, Трамп, Украина, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1925 1613
    Valeriy Bondarik 34 мин. назад

      ,,,##…PPrriveTT…##,,,

      :-) Политический “ЕРОЛАШ”…
      Который ФАКТический – ПСИ–ШАБАШ…
      Но Стойко Держится – Читатель Н А Ш…
      …главное,чтобы НЕ начался “КИПИШ”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-)Несмотря НА-ТО,что В Америке “ПЕРЕВОРОТ”…
      Стойко Держится – ТАМошний народ…
      :-)да мало-Li какую ПУРГУ – Интернет НЕСЁТ!
      И на-провокации – ТАМ народ НЕ идёт…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …а ведь КОМУ-то НАДО – “ТАКОЕ” внедрять…
      …Кому-то НАДО – подобное В Н У Ш А Т Ь…
      …Кому-то НАДО – вот-ТАКИМ-вот “окормлять”…
      …Понятна ЦЕЛЬ:”ТАКИМ” – там ПАНИКУ создать…
      …Значит КУРАТОРам “ТАКОГО” – Нужно ДУЛЮ показать!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Хотя вполне ВОЗМОЖНО,что “ТАКое” – МОЖЕТ быть…
      - ТАМ,ТАМошний “МАЙДАН” – Могут НАСАДИТЬ…
      - ВЧЕРАшние,кто БЫЛi во-власти – ХОТЯТ утворить…
      - и тем-самым Америку – ИЗ-НУТРИ РАЗВАЛить…
      – Но ТАМошний СоциУМ – НЕ желает “ЭТО” допустить!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Господа ЧИТАТЕЛИ,а Что Вы НА-СЕЙ счёт Думаете…
      ТАКОЕ там желательно ИЛИ-же НЕТ…
      (только НЕ холуйствуйте – дайте Честный Ответ…)
      (Лично “Я” считаю,что ПЕРЕВОРОТ – это 100%-й ВРЕД!)
      ****************************************************

      - “ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМАЙте и дискутируйте…

      = Валерий Бондарик.
      = Эдмонтон.Канада. 26-3-25

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