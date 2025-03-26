Главная » Невероятное в мире, Политика

Соглашение о прекращении ударов по энергетике

15 1
photo_2025-03-26_01-55-56.jpg

Соглашение о прекращении ударов по энергетике

Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщает Кремль.

— Нефтеперерабатывающие предприятия.

— Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции.

— Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители.

— Атомные электростанции.

— Дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта, по взаимной договорённости может быть продлён.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

PS. Почти наверняка противник будет срывать эти договоренности.
PS2. Ночью ВС РФ уже традиционно запустили 150+ "Гераней" по Украине. Особенно сильно прилетало в Кривом Рогге.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9746730.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, дипломатия, Россия, США, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
За сутки ВСУ нарушили соглашение о прекращении огня более 10 раз
Отказ Польши от российского газа больно ударит по экономике страны
Мао Цзедун о мировой политике и мировой войне
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 сентября 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 мая 2016
Не только MH17: интервью Дмитрия Пескова Би-би-си полностью
Без технологического ноу-хау российского „Росатома” энергетика США грозит обвалиться
Украина: агрессор заговорил о мире
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru