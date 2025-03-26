Праздник у вурдалаков. Людоедская "перемога". Однотипные заголовки – вот, например, 24 канал (принадлежащий львовскому мэру и экс-кандидату в президенты Бандеростана Андрею Садовому) вне себя от радости: "В Белгородской области ликвидировали пропагандистку «Первого канала»". А самый посещаемый бандеровский новостной портал УНИАН (Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин), посмотрите: "ВСУ забаранили ещё одного пропагандона. Земля стекловатой". Мрази…

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Анна Андреевна Прокофьева родилась 8 апреля 1989 года в Москве. Воспитывалась в скромной рабочей семье; прадеды – участники Великой Отечественной войны. Окончила филологический факультет РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Трудилась в испанской редакции агентства Sputnik МИА "Россия сегодня". После начала спецоперации активно занималась сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, неоднократно сдавала кровь для помощи раненым бойцам. В ноябре 2022-го осуществила свою давнюю задумку и стала военкором, параллельно продолжая возить на фронт аппаратуру радиоэлектронного подавления, дроны, экипировку, медикаменты и т.д. С марта 2023 года – военный корреспондент Первого канала. Готовила репортажи из районов с наиболее интенсивными боевыми действиями, рассказывала о героизме наших воинов, судьбе мирных жителей, оказавшихся жертвами бесчинств укронацистов ("То, что этим людям пришлось пережить, страшно даже представить, но необходимо знать каждому!"). Во время съёмки сюжетов часто попадала под обстрел противника. Девушка идейная, храбрая. Увлекалась спортом, владела навыками обращения с огнестрельным оружием, прошла курс стрелка в "Академии тактики". Помимо телевизионной работы, публиковала военные сводки в социальных сетях.

В мае 2023-го говорила в интервью сайту Litsota.ru: "Интерес ко всему военному у меня с детства. Всё началось с увлечения темой Великой Отечественной войны. Тут, наверное, дело, в первую очередь, в воспитании. Спасибо родителям, которые привили нам с сестрой уважение к подвигу наших предков. Смотрела много фильмов о войне, и они никогда не оставляли меня равнодушной. Однажды, в совсем ещё юном возрасте я выдала маме: «Мам, я вот хотела бы жить в военное время». «Ты что, дурочка? Это же страшно!» — отреагировала она. «Зато всё по-настоящему, по-честному. Понятно, кто свой, кто чужой», — ответила я. Такое у меня было детское восприятие войны. Сейчас, находясь постоянно в зоне СВО, понимаю, что всё не так однозначно, но, видимо, я уже тогда что-то поняла из книг и фильмов о войне. На какое-то время в юности от военной темы я отошла. Учёба в университете, изучение испанского языка, работа в интернациональном коллективе в информагентстве «Россия сегодня». Но вскоре всё вернулось на круги своя. Любовь к оружию, наверное, от папы. Он охотник. Ходили с ним на охоту лет с 17. Но тут я сама впоследствии пошла дальше: тактическая армейская стрельба. <…> С самого начала СВО я почувствовала, что должна участвовать, помогать, делать всё, что в моих силах, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Каждые две-три недели отвозила в воинскую часть в Белгородскую область на границу медицинский груз на своей машине, откуда её уже распределяли для воюющих подразделений. Я журналист. Ещё до начала СВО у меня был авторский видео проект на испанском языке на YouTube на тему отечественной военной техники, оружия и автопрома. Для кого-то будет открытием, но испанцам и латиноамериканцам это действительно интересно. С конца февраля канал на YouTube был заблокирован, мы решили продолжить работу в Телеграме, рассказывать испаноязычной публике, что на самом деле происходит в зоне боевых действий в Новороссии. С апреля прошлого года рвалась в зону СВО, но всё что-то не складывалось. Однако других вариантов своего профессионального развития я не видела, поэтому к ноябрю 22 года всё же добилась своего. Ну и повторюсь, что с самого начала войны чувствовала, что должна принимать посильное участие в этой борьбе и находиться там. На самом деле с 2014 года я следила за тем, что происходит в Донбассе, сопереживала. Но полноты информации не было, близких друзей, знающих ситуацию изнутри — тоже. Поэтому я, по большому счёту, продолжала оставаться в стороне. А сейчас жалею, что так вышло. Сколько всего могла бы сделать за эти годы! Теперь знаю лично людей, которые с 2014 года помогают, участвуют в деле защиты Донбасса. Но, видимо, всему своё время. <…> При выполнении заданий страшно не было ещё ни разу. Как ни странно, со мной случается так, что опасность подстерегает чаще не где-то на передовой, а в тылу. В Донецке один раз попала под обстрел, когда выезжала с подземного паркинга торгового центра. «Прилёт» был буквально в 20 метрах. Пришлось переждать. Нацисты, пока пакет «Града» на бедный Донецк не выпустят, не успокоятся. Вот и ждёшь, пока они полностью накроют заданный квадрат. Ещё один обстрел застала в лагере воинского подразделения. Тогда впервые воочию увидела и услышала, что такое HIMARS. Штука, на самом деле, страшная. Но, слава Богу, всё обошлось. <…> Бойцы, конечно, опекают и помогают в работе. Девушка, она и на войне девушка. Но на серьёзность и уровень профессионализма это не влияет, как мне кажется. Ребята понимают, что я тоже выполняю свои задачи и они тоже важны. Войну информационную никто не отменял, и мы её, к сожалению, пока всё ещё проигрываем. Поэтому надо бороться".

Утром 26.03.2025 автомобиль со съёмочной группой Первого канала подорвался на вражеской мине. Трагедия произошла в Краснояружском районе на западе Белгородской области, около села Демидовка – там, где восьмые сутки идут ожесточённые бои. Анна погибла сразу. Оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения. С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей его экстренно доставили в Обоянскую центральную районную больницу и подключили к аппарату ИВЛ, потом он был доставлен в Курскую областную больницу; состояние тяжёлое.

О смерти Ани сообщил военблогер Владимир Романов. "Выполняя редакционное задание погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Смелый, честный и порядочный человек. Профессионал", – написал он. Mash: "Журналистка находилась в зоне боевых действий в селе Демидовка на редакционном задании. <…> Последние дни Прокофьева работала в освобождённой Судже и участвовала в эвакуации мирных жителей. На место трагедии едет молодой человек Анны". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: "Анна была смелым, отзывчивым человеком, ничего не боящимся и готовым идти на всё ради других. Настоящим профессионалом своего дела. Мы, как никто, понимаем, что такое терять близких людей из-за жестоких атак ВСУ. Обязательно поможем Дмитрию Волкову, который пострадал в этой страшной трагедии. Светлая память Анне". Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн: "Сегодня журналист — это тоже солдат. Он постоянно находится на переднем крае, чтобы рассказывать людям и миру правду. К сожалению, не обходится без потерь. <…> Выражаю искренне соболезнования родным и близким погибшей, желаю здоровья и выздоровления раненому. Уверен, что несмотря на все происки врага, наши журналисты по-прежнему будут открывать миру правду о том, что происходит на нашей земле!"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков: "Ещё одна потеря журналистов — Первый канал, Анна Прокофьева. Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Бывшая наша сотрудница, а теперь военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ей было 35. <…> Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда". Экс-коллега Ани по испанской редакции "Спутника" Артём Чибаров в беседе с NEWS.ru: "Она мне запомнилась своей профессиональной настойчивостью, прорывным, действительно прорывным характером. Поистине добрый, отзывчивый человек с прекрасным чувством юмора, её можно назвать профессионалом с большой буквы, искренне любящим и отстаивающим интересы своей Родины. В моей памяти навсегда останутся её улыбка, смех, открытость и готовность помочь в любой ситуации, будь то работа или какие-то личные вопросы. Светлая ей память и искренние соболезнования ее родным и близким".

Телеведущий Анатолий Кузичев: "Корреспонденты «Известий» и «Звезды» погибли, сегодня пришла трагическая новость о гибели Анны Прокофьевой. Действительно, такой страшный март, запомним мы его надолго. Наверняка многое будет сказано об Анне, какой она была замечательный человек и отличный корреспондент, отличный профессионал. Ну, собственно, она делала то, что должны делать, и то, что делают настоящие и честные военкоры. Они в самой гуще событий, они показывают настоящую картинку, дают слово реальным людям, не выдумывают, а снимают и фиксируют. Она ещё к тому же красивая девушка, и это особенно как-то рвёт сердце, когда смотришь на её последние фотографии". Начальник военно-политического управления 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" Алексей Живов: "Дело даже не в том, что Аня — красивая и полная сил девушка. Дело в том, что Аня была человеком с позицией. С такой позицией, что не каждому мужчине хватает. Большая потеря для нас. Быть воином — жить вечно!". Военкор Андрей Руденко: "Приношу свои соболезнования родным и близким Ани. Эта молодая девушка была настоящим патриотом своей страны. Царствие Небесное". Cообщение от "группы Аида": "Ты была одним из самых отважных военкоров, которых мы встречали. Покойся с миром, Ань".

Военкор Александр Коц: "На Аню я обратил внимание по сюжету из Запорожья. Красивая молодая девушка, которой больше бы подошёл модный подиум, в мультикаме и броне общалась с нашими спецназовцами в лесополосе. В соседней посадке вдруг знакомо затрещало — начали детонировать раскрывшиеся суббоеприпасы кассетного снаряда. Такое невозможно снять специально. Или в тылу. Для этого надо добраться на самый передний край. А это сегодня задача не из банальных. Я стал следить за её репортажами в Телеграме. И оказалось, что та съёмка была неслучайной. Просто Ане всегда надо было добраться до самой горячей в информационном и боевом смысле точки. Будь то леса вокруг Работино, или позиции близ Демидовки, где в эти дни противник пытается создать плацдарм в Белгородской области. Был период, когда девчонкам-репортёрам запретили ездить на СВО. Аня перебралась тогда в Белгород, который нещадной крыли из реактивных систем залпового огня. И снова — среди первых. Потом возвращение на фронт, Донбасс, Волчанск, Суджа… Мы ходили одними фронтовыми дорогами, но познакомиться не довелось. Встретились только на похоронах военкора «Известий» Семёна Ерёмина. У гроба друга она произнесла пронзительную речь… Всего пару дней назад в Кременной, что на Луганщине, погиб ещё один журналист этого издания — Александр Федорчак. Вместе с ним после удара «Хаймарса» ушли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Корреспондент Никита Гольдин с тяжёлыми ранениями госпитализирован. Оператор Ани Прокофьевой Дмитрий Волков доставлен в Курскую больницу. Сюда же накануне привезли раненого военкора ТАСС Мишу Скуратова. Сюда же в августе прошлого года доставили попавшего под дроны Женю Поддубного… Со стороны может показаться, что идёт целенаправленная охота на российских репортеров. Но я не сторонник таких теорий. Хотя все мы есть на «Миротворце», а наши фотографии на игральных картах публиковали ещё в 2014, раздавая колоды на украинских блокпостах. Охота идёт, но подлая, в тылу, без риска для собственной жизни. Но на реальном поле боя сложно предугадать, что на заложенную дистанционно мину наедет «Буханка» с журналистами. Или что в объективе камеры дрона окажется человек с фотоаппаратом. Просто война изменилась кардинально. И изменилась она как для военных, так и для тех, кто о них рассказывает. Рассказывает по-настоящему, из тех же передовых окопов, с тех же «дорог смерти», с того же уровня риска для собственной жизни. Его невозможно исключить в нашей профессии. И минимизировать всё сложнее. Мы стали больше ходить пешком, в сумерках, пользоваться дрон-детекторами, РЭБом и гладкоствольными ружьями. Но подрывы на артериях логистики — это рутина нынешней войны. Как и дроны на оптоволокне, от которых не спасёт подавитель. Сколько их, остовов таких же «Буханок» лежит вдоль обочин на Соледар, Снагость или Куриловку. По всем этим дорогам ежедневно ездят военные. И мы – с ними, прекрасно понимая, что это лотерея. Но это — часть профессии, когда ты выбираешь реальный боевой репортаж, а не иллюстрацию боевых действий в тылу. Первый зачастую менее выразителен визуально. Зато более честен по отношению к твоим героям. Есть популярный пафосный тезис, что ни один репортаж не стоит человеческой жизни. Правда в том, что заранее ты не можешь знать цену ещё не снятого репортажа. Но самое бессмысленное, что можно было бы сделать сейчас, — это запретить военкорам ездить на фронт. Это бы значило, что и гибель наших коллег была бессмысленная. Зачем куда-то ездить, если есть сонм блогеров, пишущих с безопасного дивана. Но когда схлынет информационная пена, в истории российской фронтовой журналистики останутся те, кто «добывал винтовку в бою», как Аня Прокофьева. А без профессиональных военных репортеров останутся лишь гигабайты одинаковых и зачастую бессмысленных с точки зрения документального и художественного наследия постов в Телеграме". Военкор Евгений Поддубный: "Не нужно обесценивать работу военных корреспондентов в зоне боевых действий. Репортёры идут рядом с бойцами, потому и погибают, и по-другому быть не может. Можно и нужно минимизировать риски, но всего не охватишь, с Богом не договоришься. И не оскорбляйте память погибших дешёвой аналитикой. Противник значительно повысил усилия, которые направлены на изоляцию поля боя и «немцы» в этом сделали значительный рывок вперёд, даже за время моего вынужденного «отдыха». А без репортёров на войне нельзя, потому что страна должна знать и видеть чем и как живёт передний край. Это право родных и близких тех, кто платят жизнью и здоровьем за нашу правду. А погибших военных корреспондентов, настоящих, а не тех графоманов и блогеров, кого так называют по ошибке, провожайте достойно, как воинов, которые живут вечно". Военкор Александр Симонов: "Хороший военкор всегда находится в войсках, рядом с парнями. А значит может погибнуть точно так же, как они. Это война. И мы на ней работаем. Военные со своими задачами, мы со своими. Запретить нам работать, чтобы мы не гибли, это всё равно, что запретить военным воевать. За последние три дня ушли в вечность большие профессионалы нашего цеха. Это очень больно. В отличие от военблогеров, военкоров не так уж много, как может показаться. Поэтому для нас каждая потеря это не только личный, но и профессиональный удар. Наши скромные ряды редеют. Но плакать будем после войны. Сейчас надо работать дальше и больше. За себя и за них. Царствия небесного погибшим коллегам и светлая им память. Они внесли огромный вклад в освещение военной истории нашей страны. Они для этого такую профессию и выбрали. Низкий поклон им за работу. Безмерно соболезную родным".

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Официальный представитель СКР Светлана Петренко: "В рамках уголовного дела следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления".

"Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать", – сказала ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Стало известно, что Анна Прокофьева ранее отучилась на оператора БПЛА. Она планировала уйти с Первого канала и подписать контракт с Минобороны ("Я ухожу на контракт, меня пацаны ждут").

Буквально накануне гибели Аня в Telegram-канале опубликовала своё фото с подписью "Где-то на границе со страной 404…"