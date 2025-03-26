В Кремле сообщили, что РФ придерживается соглашения с США о приостановке ударов по энергообъектам Украины на 30 дней.



Приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины в рамках моратория действует и исполняется российскими военными (с) Песков

Что собственно не мешает ударам по другим объектам, что ночью было хорошо видно по тому же Кривому Рогу. Тактика массированных ударов "Геранями" себя оправдывает.

Между тем. МО РФ сообщает, что соглашение ожидаемо не выполняется.

Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации.

Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Также, 26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр – Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4-х тысяч потребителей Хомутовского района.

Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта.

Никогда такого не было, и вот опять. Впрочем, в текущих реалиях при необходимости, возобновить удары по оъектам энергетики не составит большого труда.



Комментари редакции

Тезисы статьи:

1. Соглашение РФ и США: Россия придерживается договоренности с США о приостановке ударов по энергетическим объектам Украины на 30 дней, что подтверждено Кремлем и исполняется российскими военными.

2. Ограниченность моратория: Запрет касается только энергообъектов, что не исключает удары по другим целям, например, в Кривом Роге, где применялись массированные удары дронами "Герань".

3. Нарушение соглашения Украиной: Несмотря на публичное согласие Зеленского с договоренностями от 24 марта, достигнутыми в Эр-Рияде, Украина продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру России.

4. Примеры атак Украины:

– Ночью 26 марта у побережья Крыма сбиты два украинских БПЛА, целью которых было Глебовское газовое хранилище.

– 26 марта в Брянской области атака БПЛА привела к отключению линии 10 кВ, оставив без света Комаричский район.

– 25 марта в Курской области атака БПЛА вызвала каскадное отключение подстанций, лишив света более 4 тысяч человек в Хомутовском районе.

5. Позиция Минобороны РФ: Соглашение не соблюдается Украиной, что ожидаемо.

6. Последствия действий Киева: Украина своими атаками подрывает российско-американские договоренности по урегулированию конфликта.

7. Готовность РФ к ответным мерам: Возобновление ударов по украинским энергообъектам возможно и не составит труда при необходимости.

Вывод:

Россия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины в рамках соглашения с США, однако это не мешает ей атаковать другие цели. Украина же, несмотря на публичное согласие с договоренностями, продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, что ставит под угрозу достигнутые договоренности. В случае необходимости Россия готова возобновить атаки на украинские энергообъекты, что указывает на хрупкость текущего перемирия в этой сфере.