Искушение – ситуация неготовности противостоять греху.

"Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого" – говорится в молитве "Отче наш".

Что это значит? Синоним искушения – испытание. "Бог не искушается злобой, Сам не искушает никого, но каждый прельщается собственной похотью", – говорит апостол Иаков.

Если вы попадаете в ситуацию, в которой обнаруживается ваша слабость или глупость, в вас обнаруживается некая пустота, значит, вы не прошли испытание.

Голос смирения человека, знающего, что он слаб, обращается с просьбой к Господу не ввести его в искушение, чтобы не попасть в такую ситуацию.

Для кого-то будет искушением большое количество денег, не имея которых человек не был бы к ним привязан.

Для другого власть станет ситуацией наиболее губительной для души.

Поэтому человек, заранее зная, что может не выдержать эти испытания (ситуации, в которых обнажатся его пороки), просит Бога не ввести его в искушение, чтобы не допустить греха или страсти.

Человек искушается собственной похотью, но не Богом.

Какая страсть в нем живет, такая его и искушает.

Поэтому необходимо просить помощи Божией для борьбы с искушением, для его избежания.

Дьявол постоянно хочет уловить человека, прельстить и погубить, один человек не справится с таким врагом. Необходимо знать это и не лезть на рожон.

Нужно учиться распознавать шепот змея, через помыслы проникающего в сознание, внушающего зависть, похоть и прочие мысли, рождающие страсти.

Для этого, прежде всего, надо молиться и призывать помощь Божию, каждое утро, выходя из дома, мы должны просить об этом Бога, молиться "Отче наш", чтобы в мирской суете, находясь вне дома, мы бы не впали в искушение.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:

1. Определение искушения: Искушение — это ситуация, когда человек не готов противостоять греху, синонимом ему является испытание.

2. Молитва "Отче наш": Фраза "Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого" отражает просьбу человека к Богу о защите от ситуаций, выявляющих его слабости.

3. Источник искушения: По словам апостола Иакова, Бог не искушает никого злом, а человек прельщается собственной похотью, а не Богом.

4. Природа испытания: Попадание в ситуацию, обнажающую слабость, глупость или внутреннюю пустоту, свидетельствует о том, что человек не прошел испытание.

5. Смирение и просьба к Богу: Человек, осознающий свою слабость, смиренно просит Бога не вводить его в искушение, чтобы избежать греха.

6. Индивидуальность искушений: Для одного искушением могут стать деньги, для другого — власть; каждый подвержен тому, к чему склонна его душа.

7. Роль страстей: Искушение возникает из внутренних страстей человека — какая страсть в нем живет, та его и прельщает.

8. Необходимость помощи Божией: Человек должен просить Бога о помощи в борьбе с искушениями и их избежании, так как сам не способен справиться с дьяволом.

9. Коварство дьявола: Дьявол стремится уловить человека, внушая ему греховные помыслы (зависть, похоть и др.), которые рождают страсти.

10. Духовная практика: Для распознавания искушений и борьбы с ними нужно молиться, особенно "Отче наш", каждое утро, выходя в мир, чтобы не поддаться соблазнам.

Вывод:

Отец Андрей Ткачёв рассматривает искушение как испытание, выявляющее слабости человека, которые проистекают из его собственных страстей, а не от Бога. Человек, зная свою уязвимость перед грехом, должен смиренно обращаться к Богу с молитвой о защите от ситуаций, где его пороки могут проявиться. Ключевая мысль — необходимость постоянной молитвы и помощи Божией, чтобы противостоять дьявольским соблазнам и сохранить душу от падения.

Дополнительный вывод:

Обращение к Богу с молитвой "Отче наш" и просьба об ограждении от искушений — это основа духовной жизни христианина, как подчёркивает отец Андрей. Однако человеку важно не только полагаться на милость Божию, но и самому развивать духовное различение (рассуждение) и мудрость, чтобы не впадать в соблазны по собственной беспечности и не тревожить Бога по пустякам, связанным с суетой и невнимательностью. В то же время, как бы далеко человек ни продвинулся в осознании своих страстей и контроле над чувствами, он должен помнить, что эти способности — не его личная заслуга, а дар, данный по милости Всемогущего Бога. Такой подход сочетает активное участие человека в своей духовной борьбе с смирением перед Творцом.

Примеры из писаний:

1. Развитие мудрости и различения:

В Послании к Филиппийцам апостол Павел призывает: «О том и молюсь, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы вы могли различать лучшее» (Фил. 1:9–10). Здесь подчёркивается важность духовного роста и рассуждения, чтобы самостоятельно отличать добро от зла и не поддаваться искушениям по неведению.

2. Не тревожить Бога по пустякам:

В Евангелии от Матфея Христос учит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём» (Мф. 6:34). Это указывает на необходимость избегать суетных тревог, развивая доверие к Богу и внутреннюю дисциплину, чтобы не обращаться к Нему с мелочными просьбами, проистекающими из неверия или лености.

3. Всё дано по милости Божией:

Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам напоминает: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4:7). Даже способность к духовному различению и победа над искушениями — это дар Божий, а не повод для гордости.

4. Смирение перед Богом при успехах:

Примером может служить молитва Иисуса в Гефсиманском саду: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). Христос, будучи совершенным, всё равно предаёт Себя воле Отца, показывая, что даже высшее духовное состояние не отменяет зависимости от Бога.

Таким образом, христианин призван идти путём молитвы и смирения, одновременно воспитывая в себе мудрость и внимание к своим поступкам. Однако любые достижения в этой борьбе — будь то победа над страстью или ясность ума — следует воспринимать как милость Божию, дарованную для спасения души.