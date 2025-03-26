Договоренности в Эр-Рияде
Администрация Трампа сообщила о достижении договоренностей по Украине:
1. США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы против коммерческих судов в Чёрном море.
2. США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергетики.
3. США помогут восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
4. США намерены содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта удобрений и продовольствия.
5.. США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море