Парламент Армении окончательно принял законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Инициативу поддержали 64 депутата, против высказались 7. За принятие закона проголосовали лишь представители правящей фракции «Гражданский договор».

Законопроект был предложен Артаком Зейналяном от партии «Республика» и получил широкую поддержку среди граждан, собрав 60 тысяч подписей.

Как отметил Зейналян, в последние месяцы Армения получала четкие сигналы поддержки со стороны европейских чиновников и институтов. В документе говорится, что страна стремится укрепить демократию, безопасность и верховенство права, а также повысить благосостояние граждан.

Правительство Армении одобрило проект еще 9 января 2025 года, однако на данный момент ЕС официально не предлагал стране членство. Москва же неоднократно подчеркивала, что рассматривает стремление ЕС укрепить свое влияние в Армении как чисто геополитический шаг, не связанный с реальным урегулированием ситуации в Закавказье.