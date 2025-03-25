В связи с очередной волной интереса к проблемам сельского хозяйства в нашей стране проведём экскурс в историю. Общеизвестно, что в 1861 году царь Александр указами отменил крепостное право. Эта отмена была вызвана в основном тем, что помещики, собственники земли занимались сельхоз производством на уровне средних веков, вели ущербное натуральное хозяйство (подробно у Гоголя), а стране для армии и флота были необходимы другие объемы сельхозпродукции. Реформы были половинчатыми, помещики не лишились прав на землю, а крестьяне, получив свободу, не получили землю в частную собственность. В результате дети помещиков оказались рыбой, выброшенной на лёд, без родового вэлфэра. Им пришлось выживать, в том числе, в ревизионной борьбе за потерянные привилегии, как в рассказе Пушкина «Дубровский». Само общественное устройство страны в виде сельхоз общин с одной стороны давало полувоенную организацию мирного населения, с другой создавало спотыкач для резких изменений политики и отношений собственности. Так после реформы 61 г. общины стали тайно назначать мстителей для борьбы с несговорчивым (по разделам земли) помещиком, для убийств и поджогов. Назначенный крестьянской общиной, общинник с чистой совестью ликвидировал помещика и уезжал под конвоем на работы в Сибирь или на Севера, это описано у Короленко «История моего современника». После таких разборок, проблема земли всё же оказывалась в подвешенном состоянии, однако, индивидуалы - кулаки повсеместно получали землю, дешёвую рабочую силу и постепенно стали основными производителями сельхоз продукции, укрепили товарно-денежные отношения. Страна же в целом ещё оставалась в медно-кремниевом веке. Избы и бани на селе топились по черному, у Красноярска в 1914 г. аборигены - камасинцы охотились с луками на лося! А на Д.В. даже в 1919 году отряд красных ревкомоцев обстреляли стрелами с каменными наконечниками. Кроме земледелия, жители РИ занимались собирательством, охотой и рыболовством. Нужно заметить, что хотя пушных зверьков в стране массово перебили ещё в средние века, дичи, рыбы, ореха, ягод и кореньев дикоросов в Сибири, на Урале, на Северах, на Д.В. было избыточно, стада у кочевников были большие, а реки зарыблены по нехочу. Осетры и белуга размером с касаток не были редкостью. Ловили рыбу речную на примитивные снасти, кабанов кололи деревянными копьями (Арсеньев. Дерсу Узала). Леса в Сибири и на ДВ было столько, что стареющий охотник Дерсу, узнав что в городе покупают дрова, огорчился и пошёл обратно в тайгу.

Обилие неконтролируемых природных ресурсов в сочетании с широким распространением железных инструментов, строительством дорог, развитием торговли увеличило их добычу, переработку и породило избыточный рост населения. Между двумя переписями 1897 г. и 1913 население выросло на 50 мл. и это при громадной детской смертности. Однако в сельском хозяйстве такого прогресса не было, не доведенная до ума реформа тормозила развитие страны. Вновь образуемый класс кулаков дал базу для партий эсеров и социал-демократов (см. А. Гайдар «Школа»), промышленники и банкиры, наука и преподаватели вузов обзавелись Октябристской, Кадетской партиями, дети разоренных дворян с интеллигенцией и профсоюзными деятелями создали партию большевиков. Эти движущее силы революции раскачали царскую власть, эсеры начали прямую террористическую деятельность. Большевики объединялись с профессиональными налётчиками (Джугашвили, Котовский), с новоявленными атаманами (Будённый, Чапаев), с националистами будущих республик, с лидерами солдатских, матросских сходов, с профессиональными полит-сидельцами (Дзержинский). Эти силы при поддержке части офицеров старой армии приходят к власти и начинают широкомасштабную перестройку в стране. В революционной буре её лидер В. Ульянов не забыл промониторить и «морковку кролику» – Декрет о земле, для крестьян. Сельхоз производитель был, как ребёнок обманут этим декретом. Пролетарии тоже остались без обещанных заводов, хотя рабочим заводы не нужны, им нужна зарплата.

Несмотря на войну с западом и гражданскую войну Декрет о Земле давал прекрасную базу для производства и конкуренции в главной отрасли РИ. Однако уже в то время, когда ходоки в Москве узнавали, что помещиков теперь можно грабить, а царских самураев больше нет, красные самураи начали на селе продразвёрстку. В условиях отбора сельхоз продукции и лошадей, наличие свободной земли и урожая уже не гарантировало ни роста производства, ни сытого существования крестьянина. По окончании Г.В. большевики поиграли в НЭП и задумались, а что же дальше. Они понимали, что усиление капиталистических отношений в стране, увеличение товарно-денежного оборота, сформируют условия отстранения красных самураев от власти. Поэтому было принято решение восстановить административную вертикаль в сельском хозяйстве, чтоб производитель не мог самостоятельно решать, что производить и почём продавать. Сельхоз продукция была признана стратегическим сырьем. Образованы министерства и тресты с прикреплёнными к ним ресурсами, землёй и людьми, навьюченными задачей всё делать по гос. плану.

У нас есть возможность рассмотреть эту систему в развитии на примере свиноводческого хозяйства в Абанском районе Красноярского края. Нормативные акты землевладения и организации администрации постоянно совершались, но наиболее демократичная схема выглядела следующим образом. В Москве было Министерство Сельского хозяйства СССР, там подразделение животноводства, в подразделении, свиноводческий трест (тоже в Москве), у треста были совхозы по всем окраинам империи. Совхозы наделялись землёй в «бесконечное» «безвозмездное» плавание, в ходе которого, они выполняли некий доведённый до местной администрации план, выплачивали (при Сталине) натуральный оброк, получали кредиты, мат. обеспечение и сдавали продукцию. Зерна произведенного совхозом хватало только на полгода откорма скотины, дальше оно закупалось. Рабочие совхоза свиноводства, получали зарплату, а те, у кого была возможность, расхищали госимущество, корма и хоть что-то. Тот, кто в советское время жил на селе, мог видеть эту картину своими глазами. В целом эта практика привела к тому, что в том же Красноярске, будущем миллионнике страны в гастрономах не было масла и свинины, не было тушёнки. Пусть масла нет, а нам и мало горя, ни у кого не просим мы взаймы, мы всё пропьём, но Красноярск не опозорим, мы всех побьем, но Красноярск не посрамим (слова из народной песни).

Продукты животноводства в гастрономах были мимолётно, в основном варёная колбаса. Эта колбаса, чтоб читатель знал историю своей страны, дешёвая по 2 р. 20 к. за кг. продавалась с двух весов за полтора часа полторы тонны. Продавцы были от бога, я грузчиком подрабатывал, еле успевал подавать. На полтора часа хватало завоза, дальше леденцы, папиросы «Прибой» и спички «Пламя революции». Своё сало бывало у нас, пельмени домашние из сёл и посёлков, где либо наши родители держали скотину, либо снабжение было нормальное - Норильск, Дудинка, Красноярск 26, Красноярск 45. Продукты хорошие были и тут в специальных магазинах для профсоюзных лидеров (я раз там отоварился), и для партийных боссов, где были и шмотки импортные, там пару раз бывал отец моей жены.

Когда началась голодная перестройка, то нас она особо не удивила я, например, применял опцию – «Папа», дочку шесть месяцев брал на руки и кидался в толпу без очереди за курями. Я не напрягался, потому что дочка моя с рождения была избыточно крепким ребёнком, ничего извне ей угрожало. Как и Советскому Союзу, но он развалился, и началась новая реформа земледелия. Горемычный совхоз трансформировали, свиньи вымерли после неудачной прививки, совхозникам выделили земельные паи от 11 Га и вещевые паи. Вещевые паи, имущество совхоза частями можно было продать, а земельные паи сдать в аренду или продать. Сами рядовые совхозники после многолетней советской практики ничего выращивать не могли и не хотели. Частники ЧП поначалу, выкупали паи, как то развернули сельхоз деятельность, теперь они могли хотя бы культуры выгодные выбирать для посева. Потом ЧП на земле пришлось переделывать в ООО, которые применяли уже и муниципальную землю. Но, в конце концов, все эти начинания были обречены, уже из-за особенностей товарного рынка. Дело в том, что перерабатывающие предприятия оказались в центре страны или под контролем центра. Продукция с них после вытеснения импорта полностью захватывает продовольственный рынок, местный производитель оказывается в зоне демпинга и административного крючка, он не реализует продукцию и, как следствие, не закупает местное сырье. Сельхоз продукцию объемами закупает Ленинградская область и диктует на неё цены, которые не позволяют получить прибыль. Например, Ленинградская и Калининградская области закупают много рапса, делают масло и импортируют его в Европу. Местные производители могли бы выгодно продавать рапс Китаю, но пошлина составляет 136 долларов за тонну продукции и исключает такую возможность. Своей переработки пока нет, хотя в Канске завод строится, но это не откроет внешний рынок производителю, а завод в конечном итоге постарается масло продавать за границу и скупать рапс по минимальной цене. В итоге капвложения от продажи минерального сырья или кредиты дают при вложении в сельхоз производство ту же сумму без прибыли, и оптовики получают дешёвое сырье. ЧП разоряется, на смену ему идут ООО, которые позволяют набрать кредитов больше, а где-то и не вернуть их через банкротство. Так работает наше краевое сельское хозяйство на современном этапе.

Оказавшись в такой ситуации, собственники и арендаторы земли пользуясь спросом на землю под ИЖС, сбывают землю застройщикам, включая и сельхоз земли, эта практика происходит уже по всей стране. Такой системе в ближайшем будущем не грозит кризис, т.к. наши минеральные ресурсы пока не исчерпаны, если превращений доходов от них в сельхоз продукты тут станет мало, то продукты снова закупят за рубежом. Если внешний рынок для нашего минерального сырья окажется закрытым, то через короткое время тут случится дефицит сельхозпродукции и очередная продразвёрстка. Причиной несовершенства экономической организации нашего сельского хозяйства, как и сто, двести лет назад является наличие вначале бесплатного биологического ресурса, растраченного при царях и секретарях, а теперь минерального ресурса, который так же бесплатно берется из недр. Только капитализация минеральных ресурсов и земли даст возможность создать рентабельное сельское хозяйство. Пока же за счёт импортной сельхоз техники удалось поднять урожайность, эффективность труда, но принципиально проблема не решена.

Информацию по работе сельского хозяйства мне дал мой товарищ по институту А. Астафьев. Астафьевы были в числе первых казаков в крае, и они оставили после себя исторические записи и записи о себе. Писатель В. Астафьев много написал о проблемах села с неудовлетворенностью в результатах труда или военных действий, в которых он принимал участие. Саня тоже при рассказах о работе в сельхоз секторе переходит на маты, хотя человек он сдержанный, рассудительный, как и Виктор Астафьев. У Виктора Астафьева и Александра мышление предметное, конкретное в их модели событий есть виновники неудач. Виктор их прямо не называет, а Александр называет, и это, как правило, его компаньоны или просто нехорошие люди, которых уже разыскивала полиция. Но для того чтоб объёмно рассудить в такой глобальной отрасли как сельское хозяйство не достаточно быть в нём специалистом агрономом. Нужен взгляд со стороны из-за кадра, из будущего в прошлое. Это взгляд показывает, что источником капвложений в сельхоз производство являлись и являются дармовые ресурсы страны, без них это производство на ладан дышит. Причиной неудач и трагедий работников и руководителей сельского хозяйства являются не их недобросовестные компаньоны и исполнители, а непродуманная, авантюрная экономическая политика государства. Там в тех регионах и хозяйствах, что в кулацко-фермерской среде, что в бывших совхозах союза, где придерживались традиций, не теряли рынки, не кидали людей, там их наработки дают возможность держаться на плаву, им программа возрождения не нужна. Им не нужны и конкуренты камикадзе, которые свои или общественные капиталы вкладывают в производство, а затем его банкротят. Банкротства же стали в настоящее время обыденным делом. Государство, имея бесплатный ресурс, занимается вредными экспериментами.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Исторический контекст реформ сельского хозяйства:

- Отмена крепостного права в 1861 году Александром II не решила проблему земельной собственности: крестьяне получили свободу, но не землю, а помещики сохранили права на землю.

- Реформы были половинчатыми, что привело к социальной напряжённости: общины тайно мстили помещикам, а кулаки начали захватывать землю и рабочую силу.

2. Отсталость сельского хозяйства Российской империи:

- Несмотря на обилие природных ресурсов (рыба, дичь, леса), сельское хозяйство оставалось примитивным, страна находилась в "медно-кремниевом веке".

- Рост населения (50 млн между 1897 и 1913 гг.) не сопровождался прогрессом в сельском хозяйстве из-за незавершённости реформ.

3. Революционные изменения:

- Кулаки, интеллигенция и пролетарии сформировали политические партии (эсеры, большевики и др.), которые раскачали царскую власть.

- Декрет о земле (1917) обещал крестьянам землю, но оказался обманом; продразвёрстка и гражданская война подорвали производство.

4. Советская система:

- После НЭПа большевики восстановили жёсткий контроль над сельским хозяйством через министерства и совхозы, лишив производителей самостоятельности.

- Пример свиноводческого совхоза в Абанском районе: плановое хозяйство, нехватка кормов, низкая эффективность, хищения.

5. Современное состояние:

- После распада СССР совхозы трансформировались, землю разделили на паи, но крестьяне не смогли наладить производство.

- Частные предприниматели (ЧП, ООО) сталкиваются с демпингом, высокими пошлинами и отсутствием переработки, что ведёт к убыткам и банкротствам.

- Сельхозземли продаются под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а производство зависит от минеральных ресурсов и импорта техники.

6. Причины проблем:

- Исторически сельское хозяйство опиралось на бесплатные ресурсы (биологические при царе, минеральные сейчас), что тормозит развитие.

- Государственная политика остаётся авантюрной, не создавая условий для рентабельности.

Вывод:

Сельское хозяйство России на протяжении веков страдает от несовершенства экономической организации: от половинчатых реформ XIX века до советской плановой системы и современного рынка, зависимого от минеральных ресурсов. Основная причина неудач — отсутствие капитализации земли и ресурсов, а также авантюрная государственная политика, которая не позволяет отрасли стать самостоятельной и прибыльной. Там, где сохраняются традиции и рынки, хозяйства выживают без "программ возрождения", но общая система остаётся уязвимой и склонной к кризисам.

Дополнительный вывод:

Статья представляет сельскохозяйственную политику СССР в преимущественно негативном свете, сосредотачиваясь на проблемах вроде низкой эффективности совхозов, продразвёрстки и хищений, что создаёт однобокую картину. Однако такой подход упускает из виду значительные успехи советской аграрной системы, которые стали возможны благодаря целенаправленной индустриализации и плановому подходу. В период СССР сельское хозяйство претерпело масштабную модернизацию: внедрение тракторов, комбайнов и другой техники (например, производство тракторов выросло с 3 тысяч в 1928 году до более чем 170 тысяч к 1940 году) позволило резко увеличить обрабатываемые площади и повысить урожайность. Это обеспечило продовольствием население в 300 миллионов человек, а также создало излишки для экспорта — к примеру, в 1970-х годах СССР был одним из крупнейших поставщиков зерна на мировом рынке, экспортируя до 20 миллионов тонн ежегодно.

Кроме того, советская политика успешно реализовала импортозамещение в ряде отраслей. В 1930-х годах началось массовое выращивание чая в Грузии и Краснодарском крае, что к 1980-м годам практически полностью закрыло потребность страны в этом продукте (производство достигало 100 тысяч тонн в год). Аналогично, расширение фруктовых садов в Средней Азии и на Кавказе — например, Узбекистан стал лидером по производству хлопка и винограда, а Казахстан увеличил поставки яблок — позволило сократить зависимость от импорта. Внедрение новых культур, таких как кукуруза в 1950-х годах под руководством Хрущёва, хоть и сопровождалось перегибами, в итоге дало дополнительный прирост кормовой базы для животноводства.

Безусловно, проблемы существовали: недобросовестное отношение к выполнению планов, плохое обслуживание техники (известны случаи, когда до 30% тракторов простаивали из-за нехватки запчастей) и бюрократические перекосы имели место. Однако эти недостатки составляли лишь малую часть в рамках отлаженной системы, которая в целом работала на обеспечение продовольственной безопасности. Советский Союз не только кормил себя, но и поддерживал союзные республики и страны соцлагеря, поставляя продукты в Восточную Европу и на Кубу.

В отличие от этого, современная Россия, несмотря на определённые успехи (например, рост производства зерна до 130 миллионов тонн в 2022 году), во многом утратила такую степень самодостаточности. Зависимость от импорта семян (до 40% в некоторых категориях), сельхозтехники (около 60% рынка — импортные машины) и даже отдельных продуктов (например, молочной продукции и овощей) ставит её в уязвимое положение. Если СССР мог похвастаться стратегической продовольственной независимостью, то нынешняя модель, ориентированная на рыночные механизмы и экспорт сырья, не обеспечивает такого уровня устойчивости. Таким образом, при всех своих недостатках советская система демонстрировала более высокую способность к мобилизации ресурсов и обеспечению населения, чем современная российская, что заслуживает более сбалансированной оценки в контексте статьи.