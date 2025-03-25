⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области.

▪️ Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия.



В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли более 250-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Тихоновка, Катериновка, Дылеевка, Новомарково, Часов Яр, Верхнекаменское, Курдюмовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Heron» хорватского производства и три пикапа. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Елизаветовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Новоторецкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Разлив, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области.

Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

▪️ Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 659 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 48 404 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 490 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 531 боевая машина реактивных систем залпового огня,

▫️ 22 961 орудие полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 347 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России