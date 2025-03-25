Это — история одной из самых страшных экологических катастроф ХХ века. Жители японского города Минамата годами борются против корпорации, которая сливает свои токсичные отходы в море. От отравления ртутью калечится и гибнет все живое. Но полиция и политики на стороне корпорации. На место событий приезжает американский фотограф Юджин Смит. Через борьбу на стороне угнетённых он преодолевает свой личный кризис и заново открывает для себя классовую природу своего ремесла.

Об тактиках в эко-протестах и о роли художников в классовой борьбе говорим с Ириной Штерк в новом выпуске рубрики «Между строк».

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Комментарий редакции

Тезисы лекции о фильме «Миномата»:

1. Экологическая катастрофа в Миномате:

– Фильм рассказывает о реальной трагедии в японском городе Миномата, где компания «Чисо» сбрасывала токсичные отходы с ртутью в залив, что привело к массовому отравлению жителей и гибели экосистемы.

– Первые симптомы «болезни Миномата» (потеря координации, судороги, ухудшение зрения, слуха, паралич) проявились в 1950-х годах, а к концу десятилетия число жертв достигло сотен.

– Особенно трагичны случаи врождённых заболеваний у детей, чьи матери употребляли отравленную рыбу.

2. Роль корпорации «Чисо»:

– Компания, зная о связи выбросов ртути с болезнью (исследования были уже в 1950-х), отрицала вину и препятствовала расследованиям, используя влияние на власть и СМИ.

– Тактика корпорации: отрицание фактов, подкуп чиновников, дискредитация активистов, затягивание судебных процессов, ложные обвинения жертв в «плохой гигиене» и запугивание протестующих (обыски, поджоги, террор).

3. Борьба жителей Миноматы:

– Жители организовывали митинги, привлекали журналистов (включая Юджина Смита), собирали доказательства и иски против «Чисо».

– Символ борьбы — фотография Смита «Томоко Уэмура в ванне», вызвавшая международный резонанс.

– Сообщество преодолевало стыд, объединялось и поддерживало друг друга, переходя от мирных методов к более решительным действиям.

4. Главный герой — Юджин Смит:

– Американский фотожурналист, приехавший в 1970-х в Миномату, чтобы запечатлеть трагедию и борьбу.

– Его путь: от циничного одиночки, разочарованного в жизни, до человека, обретшего смысл через помощь пострадавшим.

– Кульминация — создание знаковой фотографии, несмотря на уничтожение его лаборатории корпорацией.

5. Тактика корпорации против протестов:

– Подкуп Смита (предложение 50 000 долларов), ложные дилеммы («работа завода или закрытие»), физическое подавление (слезоточивый газ, избиения).

– Директор «Чисо» оправдывает жертвы «высшим благом» для миллионов, игнорируя возможность экологичной модернизации.

6. Драматургия и финал фильма:

– Финал формально «счастливый» — победа в суде, но обманчивый: компенсации не выплачены, проблема официально «исчерпана» в XXI веке, хотя больные остаются.

– Фильм вызывает не уныние, а «классовую ненависть» и желание бороться за справедливость.

7. Широта экологической темы:

– Проблема Миноматы — часть глобального кризиса: разливы мазута, вырубка лесов, изменение климата — всё ради прибыли «единиц».

– Автор критикует близорукость капитала, неспособного действовать в интересах общества.

8. Классовая борьба и солидарность:

– Экологический протест без классовой борьбы обречён на провал.

– Пример: рабочие завода могли бы поддержать протестующих, требуя модернизации производства, что улучшило бы жизнь всех.

– Идея всеобщей забастовки как способа противостояния капиталу.

9. Личная трансформация и творчество:

– Юджин Смит через борьбу обретает смысл, друзей и веру в силу искусства.

– Призыв к творцам задуматься, чьи интересы они выражают своим талантом.

10. Призыв к действию:

– Автор предлагает зрителям осознать связь экологии и условий труда, бороться против системы частной собственности, присоединяться к коллективным движениям (РКСМБ, Российский трудовой фронт).

Вывод:

Фильм «Миномата» — это не только история экологической катастрофы, но и мощный комментарий о противостоянии народа и капитала. Он показывает, как корпорации ради прибыли разрушают жизни и природу, используя ложь, террор и манипуляции, а пострадавшие, несмотря на сопротивление, часто остаются без справедливости. Лекция подчёркивает, что борьба за экологию неотделима от классовой борьбы: без солидарности и радикальных изменений системы частной собственности экологические катастрофы будут повторяться. История Юджина Смита вдохновляет на преодоление апатии и участие в коллективном сопротивлении, напоминая, что даже в поражении можно заложить основу для будущих побед.