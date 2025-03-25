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Днепр и оккупированный Херсон

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Панорамные фотографии Днепра, разрушенного Антоновского моста и оккупированного противником Херсона.

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Стоит помнить, что Херсон это оккупированный российский город.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9744195.html
Метки: война на украине, днепр, дроны, инфраструктура, фотографии, Херсон
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