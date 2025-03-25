Об этом сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) на своей странице в соцсети X.

По данным департамента, очистка данных была проведена в течение трех недель. На данный момент, по данным DOGE, примерно семь миллионов номеров социального страхования признаны недействительными.

В публикации подчеркивается, что на данный момент в стране еще осталось около пяти миллионов американцев, которые числятся живыми, но на самом деле умерли.

До этого глава DOGE, американский предприниматель Илон Маск, заявил, что в стране живет много «вампиров», которые получают социальные пособия. По данным данным из таблицы получающих выплаты, можно сказать, что получающих льготы в возрасте от 120 до 129 лет — около 3,4 млн человек. Кроме того, в таблице есть порядка 1 тыс. человек возрастом от 220 до 229 лет.

https://www.gazeta.ru/social/news/2025/03/25/25390178.shtml – цинк

Интересно, они эти мертвые души учитывали при общем подсчете населения США. Если да, то получается, что официальное население США в считанные недели уменьшилось на 12 млн. человек.

А ведь они еще могли участвовать в выборах….



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Масштабная очистка данных: Служба социального обеспечения США признала умершими около 7 миллионов американцев старше 120 лет, которые ранее числились живыми. Это произошло в течение трех недель.

2. Роль DOGE: Департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, сообщил об этом на своей странице в соцсети X. Около 7 миллионов номеров социального страхования были признаны недействительными.

3. Оставшиеся "мертвые души": По данным DOGE, в США еще около 5 миллионов человек числятся живыми, хотя на самом деле они умерли. Общее количество "мертвых душ" может достигать 12 миллионов.

4. Комментарий Илона Маска: Глава DOGE ранее называл таких людей «вампирами», получающими социальные пособия. Среди них — 3,4 миллиона человек в возрасте 120–129 лет и около 1 тысячи человек в возрасте 220–229 лет.

5. Вопрос о населении и выборах: Возникает предположение, что эти "мертвые души" могли учитываться в официальной численности населения США и даже участвовать в выборах, что ставит под сомнение точность демографических и электоральных данных.

Вывод:

Очистка баз данных Службой социального обеспечения США выявила шокирующее количество "мертвых душ" — до 12 миллионов человек, что составляет значительную долю от официального населения страны. Это поднимает вопросы о достоверности статистики населения и возможных махинациях на выборах, если такие записи использовались для подсчета голосов. Илон Маск и DOGE акцентируют внимание на проблеме, подчеркивая неэффективность системы учета и потенциальное мошенничество с социальными выплатами. Если эти данные подтвердятся, это может привести к пересмотру демографических показателей США и ужесточению контроля за распределением социальных льгот.