Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 24 марта 2025 г.
⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражена одна контратака противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БпЛА.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 69 700 военнослужащих,
▫️ 400 танков,
▫️ 326 боевых машин пехоты,
▫️ 289 бронетранспортеров,
▫️ 2 219 боевых бронированных машин,
▫️ 2 532 автомобиля,
▫️ 583 артиллерийских орудия,
▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 121 станцию РЭБ,
▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России