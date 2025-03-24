⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области.

▪️ Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.



↗️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял свыше 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.



Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

▪️ ВСУ потеряли до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.



Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 659 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 48312 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22471 танк и других боевых бронированных машин,

▫️ 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22946 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33323 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России