На сайте "Ящик Пандоры" существенно переработана система поиска. Теперь вы можете искать публикации и комментарии по диапазону дат или определённому автору.

Для перехода в поиск достаточно кликнуть по иконке поиска https://pandoraopen.ru/search

В меню справа есть фильтры, которые вы можете выбрать.

На мобильном устройстве, фильтры открываются при нажатии на соответствующую кнопку в окне поиска:

Там-же можно выбрать способ сортировки.

Также в профиле каждого пользователя добавлены ссылки на поиск.

Нажмите на ссылку "Поиск" рядом с публикациями или комментариями.

Вот несколько примеров поисковых запросов:

Сортировка публикаций по популярности: https://pandoraopen.ru/search/sort_views-desc/expand_author

Случайные комментарии пользователей в 2009-2011 годах: https://pandoraopen.ru/search/tab_comments/sort_random-desc/date_4-26

Самые популярные публикации в рубрике "Свобода слова": https://pandoraopen.ru/search/sort_views-desc/category_26

На некоторых старых публикациях стоит замочек, в связи с тем, что источник себя скомпрометировал. Некоторые из этих публикаций, возможно, будут открыты в будущем.

Также, на сайте отключена контекстная реклама.

Если возникнут проблемы с работой поиска или предложения по его функционалу, пишите комментарии к этой статье.