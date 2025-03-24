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На сайте “Ящик Пандоры” улучшена система поиска

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На сайте "Ящик Пандоры" существенно переработана система поиска. Теперь вы можете искать публикации и комментарии по диапазону дат или определённому автору.

Для перехода в поиск достаточно кликнуть по иконке поиска https://pandoraopen.ru/search

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В меню справа есть фильтры, которые вы можете выбрать.

На мобильном устройстве, фильтры открываются при нажатии на соответствующую кнопку в окне поиска:

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Там-же можно выбрать способ сортировки.

Также в профиле каждого пользователя добавлены ссылки на поиск.

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Нажмите на ссылку "Поиск" рядом с публикациями или комментариями.

Вот несколько примеров поисковых запросов:

Сортировка публикаций по популярности: https://pandoraopen.ru/search/sort_views-desc/expand_author

Случайные комментарии пользователей в 2009-2011 годах: https://pandoraopen.ru/search/tab_comments/sort_random-desc/date_4-26

Самые популярные публикации в рубрике "Свобода слова": https://pandoraopen.ru/search/sort_views-desc/category_26

На некоторых старых публикациях стоит замочек, в связи с тем, что источник себя скомпрометировал. Некоторые из этих публикаций, возможно, будут открыты в будущем.

Также, на сайте отключена контекстная реклама.

Если возникнут проблемы с работой поиска или предложения по его функционалу, пишите комментарии к этой статье.

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Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

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