Бхагавадгита, глава 1, стихи 4-6. Часть 2. Структура астральных и каузальных позвоночников
В данном выпуске мы продолжим чтение комментариев Парамахансы Йогананды к стихам 4-6 первой главы Бхагавадгиты, в которых говорится о структуре каузального позвоночника, кошах, как духовных покрывалах, а также поднят вопрос об управляемости эволюции.
Таймкоды:
00:21 — Структура астральных и каузальных позвоночников.
05:31 — Коши, стадии эволюции в творении и человеке.
11:16 — Примечание издателя.
17:21 — Итог.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции
Состав и взаимоотношение тел человека
- Физическое тело состоит преимущественно из плоти
- Астральное тело состоит из праны, разумного света или жизнетронов
- Каузальное тело состоит из сознания, идей ("мыслетронов")
- Каузальное тело является причиной существования астрального и физического тел
- Все три тела функционируют как единое целое через взаимодействие различных сил
Структура каузального тела
- Обладает духовным мозгом мудрости и духовным позвоночником (брахманади)
- Брахманади состоит из мощного потока сознания
- Внутри брахманади находятся семь духовных центров сознания
- Эти центры соответствуют тонким центрам света и силы в астральном теле
Функции каузального мозга и центров
- Каузальный мозг — резервуар космического сознания
- Космическое сознание проявляется как:
– Мудрость в каузальном мозге
– Интуиция в каузальном продолговатом мозге
– Спокойствие в каузальном шейном центре
– Сознание за силой жизненной энергии в каузальном спинном центре
– Сила самоконтроля в каузальном поясничном центре
– Сила приверженности в каузальном крестцовом центре
– Сила сдержанности в каузальном копчиковом центре
Коши (оболочки) и эволюция
- Существует пять оболочек (кош):
– Анандамайя-коша (оболочка блаженства) — покрывает каузальный мир
– Джнянамайя-коша (оболочка интеллекта)
– Маномайя-коша (оболочка ума)
– Пранамайя-коша (оболочка жизни)
– Аннамайя-коша (оболочка материи)
- Эволюционные стадии жизни соответствуют раскрытию этих оболочек:
– Минералы заключены во всех пяти оболочках
– Растения проявляются с раскрытием аннамайя-коши
– Животные проявляются с раскрытием пранамайя-коши
– Человек проявляется с раскрытием маномайя-коши
– Божественный человек проявляется с раскрытием джнянамайя-коши
Путь освобождения через йогу
- Человек – микрокосм вселенной, содержащий все пять оболочек
- Только человек способен раскрыть все оболочки и освободить душу
- Через практику медитации и пранаямы йог последовательно раскрывает каждую оболочку
- Конечная цель – раскрытие анандамайя-коши и погружение души в блаженное единство с Богом
Вывод
Представленная лекция излагает глубокую метафизическую концепцию строения человека в традиции йоги, где физическое бытие является лишь внешним проявлением более тонких астральных и каузальных структур. Особое внимание уделяется каузальному телу как источнику сознания и причине существования других тел.
Концепция пяти оболочек (кош) объясняет эволюционный путь от простейших форм жизни до человека с уникальной способностью к духовному развитию. Йога рассматривается как метод последовательного раскрытия этих оболочек для достижения единства с Божественным.
Примечательно, что научные публикации 90-х годов начали отмечать "настроенность" вселенной на существование жизни и возможную неслучайность эволюции, что перекликается с йогическими представлениями о замысле в творении. За прошедшие 30 лет наука продвинулась в понимании тонкой организации вселенной, однако фундаментальные вопросы происхождения жизни и сознания остаются открытыми, что делает древние йогические концепции актуальными в контексте современного научного дискурса о природе реальности.
Почему животное обладает сознанием но не обладает интеллектом ?
Ведь это противоречит марксистской теории.
Проясните попадробнее