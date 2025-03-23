⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области.

▪️ ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Шийковка, Западное Харьковской области, Кировск, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики.

▪️ Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М577 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады специального назначения и бригады терробороны в районах населенных пунктов Тарасовка, Марково, Новая Полтавка, Александрополь, Щербиновка, Дружба, Васюковка, Миньковка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиолектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и два склада боеприпасов.



В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Разлив Новополь, Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области.

▪️ Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожен склад боеприпасов.



↗️ Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области.

▪️ Уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.



Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 659 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 48 085 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 450 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 530 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22 926 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 282 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России