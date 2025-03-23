11 марта состоялось восьмое в 2024–2025 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Обсуждалось содержание учения о понятии в его материалистической трактовке. Руководитель кружка доктор философских наук профессор Михаил Васильевич Попов. Следующее занятие 25 марта.Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyGВсе записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIBhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

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Комментарий редакции

Тезисы лекции

1. Значение диалектики: Ленин подчеркивал, что без диалектики невозможно противостоять реакции и лжи. Диалектика Гегеля, интерпретированная материалистически, является мощным инструментом для борьбы за общественный прогресс.

2. Понятие как единство бытия и сущности: Понятие объединяет бытие (непосредственное существование) и сущность (глубинные связи и законы). Это шаг к пониманию развития через категории качества, количества и меры.

3. Узловая линия отношений меры: Изменение количества приводит к качественным скачкам (пример: нагрев воды — переход от льда к жидкости, пару и плазме). Маркс и Энгельс применили это к истории общества, выделяя этапы развития: первобытный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и социализм.

4. Историческое развитие общества:

– Первобытный коммунизм основывался на общинной жизни под руководством женщин.

– Рабовладение возникло, когда производительность труда позволила одному человеку содержать нескольких.

– Феодализм сменил рабовладение, предоставив крестьянам больше свободы, что позже помогло им поддержать рабочий класс в революции.

– Социализм (1917) как низшая фаза коммунизма сохраняет диктатуру пролетариата и борьбу с пережитками старого строя.

5. Отход от социалистических целей:

– После победы революции произошел отказ от диктатуры пролетариата в пользу идеи «общенародного государства», что противоречит Энгельсу и Ленину.

– Цель социализма — обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества — была заменена на «удовлетворение потребностей», что привело к деградации.

6. Экономическая реформа 1965 года: Реформа заменила показатели производительности труда и снижения себестоимости на объем реализованной продукции и рентабельность, что ориентировало производство на прибыль, а не на развитие общества.

7. Механизм, химизм и телеология у Гегеля:

– Механизм — бездумное соединение частей, примером чего стала экономическая политика после 1961 года (поиск «хозяйственного механизма» вместо сознательного управления).

– Химизм — качественное изменение через соединение и разложение (пример: создание новых веществ).

– Телеология — движение к цели через средства и реализацию (производство как процесс с целью улучшения жизни общества).

8. Идея у Гегеля:

– Жизнь как способ существования белковых тел, включающий процесс жизни и род.

– Истина как соответствие понятия объекту.

– Добро как развитие общества, абсолютная идея — познание и развитие всех членов общества.

9. Критика ревизионизма: Отказ от ленинской формулы полного благосостояния и развития всех членов общества в пользу удовлетворения потребностей (Хрущев, Горбачев) привел к контрреволюции и распаду СССР.

10. Диалектика как оружие: Изучение диалектики делает человека свободным в дискуссиях и защищает от обмана политических проходимцев.

Вывод

Лекция Михаила Васильевича Попова посвящена применению гегелевской диалектики в материалистическом ключе для анализа общественного развития и критики отступлений от марксистских принципов. Основная идея — понятие как единство бытия и сущности позволяет понять качественные скачки в истории общества, обусловленные изменением производительных сил. Попов показывает, как отказ от диктатуры пролетариата и целей социализма (обеспечение благосостояния и развития всех) в пользу механистических подходов и удовлетворения потребностей привел к деградации и контрреволюции в СССР. Диалектика выступает как инструмент борьбы за прогресс, требующий сознательного управления обществом, а не поиска «хозяйственных механизмов». Гегель интерпретируется как совместимый с материализмом, что подчеркивает его значение для марксистской теории и практики.