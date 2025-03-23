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Индия громит сеть фонда Сороса

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Индия начала громить фонды Джорджа Сороса пока демократы не у власти в США.

Финразведка с обысками в офисе Фонда Сороса в Бангалоре. Официально – расследуют финансовые махинации. Фактически – прикрывают лавочку “открытого общества”, которое финансировало местные НПО в обход закона. МИД Индии уже требует от США отчет по всем проектам USAID за 10 лет. Вашингтон внезапно “не может раскрыть детали”, потому что это “угрожает национальным интересам США”.

https://t.me/rtechnocom/3589 – цинк

Обыски быстро показали, как соросовские клоповники активно внедрились в систему СМИ и НКО Индии, представляя одну из сетей неформального влияния глобалистов. Разгром USAID открывает для многих стран возможность разом покончить со всеми структурами получавшими деньги от USAID и Сороса. Но для этого нужна политическая воля. У индусов она нашлась.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Обыски в офисе Фонда Сороса в Бангалоре: Финансовая разведка Индии провела рейды в офисе Фонда "Открытое общество" в Бангалоре. Официальная причина — расследование финансовых махинаций, реальная цель — закрытие фонда, который финансировал местные НПО в нарушение закона.

2. Требование к США: МИД Индии запросил у США отчет о проектах USAID за последние 10 лет. Вашингтон отказался предоставить информацию, ссылаясь на угрозу национальным интересам.

3. Влияние структур Сороса: Обыски выявили глубокое проникновение сети Фонда Сороса в СМИ и НКО Индии, что рассматривается как часть глобалистского неформального влияния.

4. Возможности для других стран: Разгром USAID и связанных структур может стать примером для других государств, желающих избавиться от влияния подобных организаций, при наличии политической воли.

5. Политический контекст: Действия Индии происходят в период, когда в США демократы не находятся у власти, что, возможно, облегчает такие шаги.

Вывод:
Индия использует момент ослабления влияния демократов в США для борьбы с фондами Джорджа Сороса и связанными структурами, такими как USAID. Обыски в Бангалоре и требования к Вашингтону демонстрируют решимость индийских властей пресечь неформальное влияние глобалистов через финансирование НПО и СМИ. Этот шаг может вдохновить другие страны на аналогичные действия, если у них хватит политической воли. Ситуация подчеркивает уязвимость сетей внешнего влияния в условиях смены политических приоритетов в США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9741288.html
Метки: азия, индия, подрывная деятельность, сорос, США
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