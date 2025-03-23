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Дождались! Российский мотор поднимает в небо сразу два самолёта

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Кажется, не все осознали реальное значение главного события недели – первого полёта «Суперджета» с новым российским двигателем ПД-8. Какой ещё самолёт очень ждёт этот мотор и как обстоят дела с другими разработками? Об этом, а также о создании важной установки для производства микроэлектроники и новых героях недели расскажем в этом выпуске после краткой сводки новостей.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска

1. Главное событие недели: первый полёт самолёта Superjet 100 с новым российским двигателем ПД-8
   – Полёт состоялся в марте 2025 года в Комсомольске-на-Амуре
   – Борт находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты 3000 м
   – Позже состоялся второй полёт продолжительностью 24 минуты с выключением и запуском двигателей в воздухе

2. История и значение Superjet 100:
   – Первый гражданский крупносерийный самолёт после распада СССР
   – Изначально оснащался французскими двигателями SaM-146
   – С 2019 года началась разработка обновлённой версии с заменой около 50 систем и компонентов
   – Разработка ПД-8 началась в 2020 году, до первого полёта прошло всего 5 лет

3. Двигатель ПД-8 будет устанавливаться не только на Superjet, но и на самолёт-амфибию Бе-200:
   – Бе-200 — единственный в мире реактивный самолёт-амфибия
   – Способен брать на борт 12 тонн воды за 15 секунд
   – Активно используется для тушения пожаров
   – Раньше использовал двигатели Д-436 украинского производства

4. Дальнейшие планы:
   – Получение сертификата типа для ПД-8 ожидается осенью 2025 года
   – Серийный выпуск обновлённых Superjet 100 планируется в 2026 году
   – В производственном центре уже находятся в разной степени готовности 22 серийные машины
   – Продолжаются работы по МС-21, Ил-114-300 и Ту-214

5. Достижение в сфере микроэлектроники:
   – Научно-исследовательский институт точного машиностроения разработал установку для плазмохимического травления на кремниевых пластинах диаметром 300 мм
   – Ранее для этого использовалось только импортное оборудование
   – Пластины 300 мм — это мировой стандарт, на который приходится более 90% производства микросхем

6. История о героическом поступке:
   – Двое подростков, Кирилл Зырянов и Денис Харламов, спасли детей из горящего дома в селе Заброды Воронежской области

Вывод

Выпуск освещает значимые технологические достижения России в стратегически важных отраслях — авиационной промышленности и микроэлектронике. Основной акцент сделан на успешном импортозамещении в авиационной сфере, где российский двигатель ПД-8 успешно заменяет зарубежные аналоги. Разработка собственного двигателя для гражданской авиации представлена как стратегическое достижение, доступное только пяти странам в мире.

Подчёркивается двойная выгода от создания ПД-8 — двигатель будет использоваться как для пассажирских самолётов Superjet, так и для специальных самолётов-амфибий Бе-200, что решает проблему зависимости от украинских производителей. Отмечается высокий темп разработки (5 лет от начала до первого полёта) и приближение к серийному производству.

В сфере микроэлектроники создание установки для работы с 300-миллиметровыми пластинами представлено как прорыв, позволяющий России войти в ограниченный круг стран, владеющих такими технологиями.

Общий посыл выпуска — демонстрация технологического суверенитета России и успешного преодоления санкционных ограничений в критически важных отраслях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pMyT1EeVjeY
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