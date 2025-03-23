Главная » История, Творчество 1990. Бернар Биссон. 9 мая в Москве 09:23 Сегодня 44 0 feedmatic 1987. Бернар Биссон. Один день в горбачевской Москве01. Московский Макдональдс07. Празднование 9 мая Источник: https://humus.livejournal.com/10314256.html Метки: история, Москва, Россия, фото Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Демократия сломала СССР, уложит и Россию О деятельности Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век» Путин УБИЛ Илюхина Горькие слова о празднике Победы О предательствах Путина и Медведева