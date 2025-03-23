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1990. Бернар Биссон. 9 мая в Москве

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1987. Бернар Биссон. Один день в горбачевской Москве

01. Московский Макдональдс
01. Московский Макдональдс

02. Московский Макдональдс.jpg

03. Московский Макдональдс.jpg

04. Московский Макдональдс.jpg

05. Московский Макдональдс.jpg

06. Московский Макдональдс.jpg

07. Празднование 9 мая.jpg
07. Празднование 9 мая

08. Празднование 9 мая.jpg

09. Празднование 9 мая.jpg

10. Празднование 9 мая.jpg

11. Празднование 9 мая.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/10314256.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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