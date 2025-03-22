В прошлом фильме, "что с тобой не так, Россия часть-2", я пообещал, что расскажу почему я считаю британского льва символом богини Геры. Но расскажу в маленьком доп материале для спонсоров. Буквально минут на 5-10.

Однако по мере создания материала было всё больше и больше, сценарий раздувался всё сильнее и в конце концов вырос в большой отдельный, независимый фильм почти на час, без малого. В нем оказалось затронуто так много интересных тем, и ответов на вопросы, что скрывать его просто грех

Кроме всего прочего из него вы узнаете:

Почему проливов Босфор два, как и почему это произошло.

Как Геракл стал негром,

Кто и почему назвал Германцев Германцами,

Почему в Индии на самом деле почитают Корову.

Кто такая богиня Кали

И еще много много интересного…

ну и само собой почему Именно богиня Гера покровительствует Британии, и почему Лев это именно её символ.

Приятного просмотра.

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00:00 интро

01:14 Пролог

03:24 Как появляется символика

06:37 Путешествие Ио (или как появился Павлин)

12:27 Как появилось два пролива Босфор

15:19 Священная корова

16:50 КАЛИ

18:55 чернокожий Геракл

21:50 Тень прошлого (эхо забытой битвы)

23:46 Сожженный свидетель

33:58 Англия и Британия

39:26 Где живут Кентавры

39:58 Товарищи славяне

43:20 Неизвестная Богиня

48:53 титры