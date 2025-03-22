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Тайная Богиня Британии

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В прошлом фильме, "что с тобой не так, Россия часть-2", я пообещал, что расскажу почему я считаю британского льва символом богини Геры. Но расскажу в маленьком доп материале для спонсоров. Буквально минут на 5-10.
Однако по мере создания материала было всё больше и больше, сценарий раздувался всё сильнее и в конце концов вырос в большой отдельный, независимый фильм почти на час, без малого. В нем оказалось затронуто так много интересных тем, и ответов на вопросы, что скрывать его просто грех
Кроме всего прочего из него вы узнаете:
Почему проливов Босфор два, как и почему это произошло.
Как Геракл стал негром,
Кто и почему назвал Германцев Германцами,
Почему в Индии на самом деле почитают Корову.
Кто такая богиня Кали
И еще много много интересного…
ну и само собой почему Именно богиня Гера покровительствует Британии, и почему Лев это именно её символ.
Приятного просмотра.

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00:00 интро
01:14 Пролог
03:24 Как появляется символика
06:37 Путешествие Ио (или как появился Павлин)
12:27 Как появилось два пролива Босфор
15:19 Священная корова
16:50 КАЛИ
18:55 чернокожий Геракл
21:50 Тень прошлого (эхо забытой битвы)
23:46 Сожженный свидетель
33:58 Англия и Британия
39:26 Где живут Кентавры
39:58 Товарищи славяне
43:20 Неизвестная Богиня
48:53 титры

Источник: https://rutube.ru/video/d4c941756cce5a660f58206929d2412d/
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