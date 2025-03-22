⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области.

▪️ ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

↗️ Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области.

▪️ Уничтожены до 85 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах.



Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 659 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 47 861 беспилотный летательный аппарат,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 437 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 530 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22 808 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 243 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России