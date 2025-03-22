С Днём Рождения, дорогой сайт!
Сегодня, 22 марта, отмечается особенная дата – 16 лет со дня, когда на сайте появились первые публикации! За эти годы сайт прошёл долгий путь, полный взлётов и падений, испытаний и побед.
За 16 лет работы сайт стал настоящей платформой для общения, где было опубликовано впечатляющие 136 тысяч материалов и оставлено 635 тысяч комментариев. Каждая публикация, каждый комментарий – это частичка общей истории.
Да, сейчас сайт переживает не самые простые времена. Посещаемость в 1000 человек в день – это далеко от прежних 100 000. Но главное – сайт продолжает работать и развиваться! Недавно к публикациям стали добавляться комментарии редакции, скоро вас ждет масштабное обновление поисковой системы и значительное ускорение работы сайта. А ещё будет отключена контекстная реклама, чтобы сделать пребывание на сайте ещё комфортнее.
Особую благодарность хочу выразить постоянным читателям и подписчикам в социальных сетях. Именно благодаря вам сайт продолжает жить! Ваша поддержка, активность и искренний интерес к этой платформе – самый ценный подарок.
От лица администрации сайта выражаю глубокую признательность каждому участнику сообщества. Ваш вклад в работу и развитие сайта неоценим. Вместе вы создаёте то пространство, которое интересно и полезно для всех.
Спасибо, что вы с нами! Впереди – новые горизонты и интересные проекты!
“Посещаемость в 1000 человек в день – это далеко от прежних 100 000″. Почему-то вспомнился сериал “Горец” про Дункана Мак-Лауда.
Народные Сайты Это Не Плохо!
Мало Кто,Выдерживает Разнонолосье)))
Многие Уходят в Закрытое Общение.Там Конечно другие Правила Регистрации.
Что,же _Ящик Пандоры_ Пока,Держится.
Была бы,Ещё Личка Было, бы не Плохо.
Может она есть,но я не Вижу.
В Любом Случае Админам Респект за Терпение))))
== Здравствуй’те ==
Уважаемые – прими’те мои Поздравления!
* ЭТОТ сайт Заслуживает Уважение,
он,относительно МАССЫ иных(на “ru”)- БОЛЕЕ Свободен!
* Обратите Внимание – ТУТ комментарии НЕ банят,
(раньше было,но НЕ сейчас – Правильная Политика!)
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! Данный ресурс Реально Допускает СВОБОДУ слова!
(на МАССЕ других – ПОСТОЯННАЯ блокировка – ЦУ чьИХ…)
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С Праздником Вас Уважаемые!
– С Уважением – Валерий Бондарик.
– Эдмонтон.Канада. 22-3-25
Ну раз открыли, то чего уж. Сайту – быть !
..Ну раз открыли, то чего уж. Сайту – быть !..
..ОТПУСТИЛО, СЛАВА БОГУ !!..
Я Вам уже говорил, уважаемый Гвидон, что Вы утратили способность даже по написанном в комментах принять что-то другое от собеседника. Уже, вероятно, не отпустит это Вас. Так и будете нарываться на грубость.
Зачем ?
Что касается моего вопроса, то заявленный Вами Ваш уровень познания подразумевает и здравомыслие с критическим мышлением, а не таращиться на физиономии. Хотя и это тоже надо.