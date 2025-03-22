Сегодня, 22 марта, отмечается особенная дата – 16 лет со дня, когда на сайте появились первые публикации! За эти годы сайт прошёл долгий путь, полный взлётов и падений, испытаний и побед.

За 16 лет работы сайт стал настоящей платформой для общения, где было опубликовано впечатляющие 136 тысяч материалов и оставлено 635 тысяч комментариев. Каждая публикация, каждый комментарий – это частичка общей истории.

Да, сейчас сайт переживает не самые простые времена. Посещаемость в 1000 человек в день – это далеко от прежних 100 000. Но главное – сайт продолжает работать и развиваться! Недавно к публикациям стали добавляться комментарии редакции, скоро вас ждет масштабное обновление поисковой системы и значительное ускорение работы сайта. А ещё будет отключена контекстная реклама, чтобы сделать пребывание на сайте ещё комфортнее.

Особую благодарность хочу выразить постоянным читателям и подписчикам в социальных сетях. Именно благодаря вам сайт продолжает жить! Ваша поддержка, активность и искренний интерес к этой платформе – самый ценный подарок.

От лица администрации сайта выражаю глубокую признательность каждому участнику сообщества. Ваш вклад в работу и развитие сайта неоценим. Вместе вы создаёте то пространство, которое интересно и полезно для всех.

Спасибо, что вы с нами! Впереди – новые горизонты и интересные проекты!