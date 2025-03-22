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С Днём Рождения, дорогой сайт!

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Сегодня, 22 марта, отмечается особенная дата – 16 лет со дня, когда на сайте появились первые публикации! За эти годы сайт прошёл долгий путь, полный взлётов и падений, испытаний и побед.

За 16 лет работы сайт стал настоящей платформой для общения, где было опубликовано впечатляющие 136 тысяч материалов и оставлено 635 тысяч комментариев. Каждая публикация, каждый комментарий – это частичка общей истории.

Да, сейчас сайт переживает не самые простые времена. Посещаемость в 1000 человек в день – это далеко от прежних 100 000. Но главное – сайт продолжает работать и развиваться! Недавно к публикациям стали добавляться комментарии редакции, скоро вас ждет масштабное обновление поисковой системы и значительное ускорение работы сайта. А ещё будет отключена контекстная реклама, чтобы сделать пребывание на сайте ещё комфортнее.

Особую благодарность хочу выразить постоянным читателям и подписчикам в социальных сетях. Именно благодаря вам сайт продолжает жить! Ваша поддержка, активность и искренний интерес к этой платформе – самый ценный подарок.

От лица администрации сайта выражаю глубокую признательность каждому участнику сообщества. Ваш вклад в работу и развитие сайта неоценим. Вместе вы создаёте то пространство, которое интересно и полезно для всех.

Спасибо, что вы с нами! Впереди – новые горизонты и интересные проекты!

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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3591 3395
    Сан Саныч два часа назад

      “Посещаемость в 1000 человек в день – это далеко от прежних 100 000″. Почему-то вспомнился сериал “Горец” про Дункана Мак-Лауда.

    • 4081 2836
      Voyager час назад

        Народные Сайты Это Не Плохо!
        Мало Кто,Выдерживает Разнонолосье)))
        Многие Уходят в Закрытое Общение.Там Конечно другие Правила Регистрации.
        Что,же _Ящик Пандоры_ Пока,Держится.
        Была бы,Ещё Личка Было, бы не Плохо.
        Может она есть,но я не Вижу.
        В Любом Случае Админам Респект за Терпение))))

        1
        1
      • 1918 1606
        Valeriy Bondarik час назад

          == Здравствуй’те ==

          Уважаемые – прими’те мои Поздравления!
          * ЭТОТ сайт Заслуживает Уважение,
          он,относительно МАССЫ иных(на “ru”)- БОЛЕЕ Свободен!
          * Обратите Внимание – ТУТ комментарии НЕ банят,
          (раньше было,но НЕ сейчас – Правильная Политика!)
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

          ! Данный ресурс Реально Допускает СВОБОДУ слова!
          (на МАССЕ других – ПОСТОЯННАЯ блокировка – ЦУ чьИХ…)
          *********************************************************

          С Праздником Вас Уважаемые!

          – С Уважением – Валерий Бондарик.
          – Эдмонтон.Канада. 22-3-25

        • 30294 28218
          жора шапов 30 мин. назад

            Ну раз открыли, то чего уж. Сайту – быть !

            1
            1
            • 613 493
              Гостьжора шапов 12 мин. назад

                ..Ну раз открыли, то чего уж. Сайту – быть !..

                ..ОТПУСТИЛО, СЛАВА БОГУ !!..

                • 30294 28218
                  жора шаповГость только что

                    Я Вам уже говорил, уважаемый Гвидон, что Вы утратили способность даже по написанном в комментах принять что-то другое от собеседника. Уже, вероятно, не отпустит это Вас. Так и будете нарываться на грубость.
                    Зачем ?
                    Что касается моего вопроса, то заявленный Вами Ваш уровень познания подразумевает и здравомыслие с критическим мышлением, а не таращиться на физиономии. Хотя и это тоже надо.

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