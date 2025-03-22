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Предсмертная АГОНИЯ Украины: ВСУ атаковали ГИС Суджа

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АГОНИЯ Украины: ВСУ атаковали газоизмерительную станцию Суджа: чем она важна для всей Европы? Транзит газа через Украину – Суджа была коридором поставок российского газа в ЕС. ГИС Суджа разрушена полностью, теперь Россия может забыть про поставки газа в Евросоюз. Киев разом обнулил все усилия Венгрии и Словакии по возвращению газа из РФ. В Кремле заявили, что Киев является виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Атака ВСУ на ГИС Суджа: Транзит газа. Россия и Украина
00:40 Последствия удара по Судже для Европы и РФ
01:35 Атака на Суджу: Подробности инцидента и новости сегодня
02:35 Обстрел Курской АЭС – Аналитика и риски
03:30 Состояние газоизмерительной станции Суджа
04:32 Провокация Киева? Или что стоит за атакой на Суджу
05:45 Реакция Украины: Отрицание причастности к обстрелу Суджа
06:45 Газ в Европе: Как взрыв в Судже повлиял на Цены?
07:30 Что горело в Судже? Анализ возможных причин пожара
08:03 Транзит газа под вопросом? ПХГ и кризис в Европе и зимний сезон
09:45 Российскому газу: Откуда Евросоюз будет получать газ?
10:36 Рекордно низкие запасы газа в Европе
12:18 Газовый хаос в Европе: поставки газа и санкции против России
13:30 Переговоры России и США, судьба Северного потока
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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Энергетическое перемирие и атаки на инфраструктуру:
   – С 18 марта 2025 года действовало так называемое "энергетическое перемирие", однако Украина атаковала энергетические объекты, включая нефтебазу в Энгельсе и ГИС "Суджа". Это противоречит договоренностям о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре.

2. Значение ГИС "Суджа":
   – ГИС "Суджа" — не единственная газоизмерительная станция, через которую ранее шел транзит газа через Украину. До 1 января 2025 года российский газ поставлялся через две точки входа. Несмотря на повреждения, есть альтернатива — ГИС "Сохрановка", которая может обеспечить те же объемы транзита.

3. Повреждения и перспективы ремонта:
   – Объем повреждений ГИС "Суджа" неизвестен, но, судя по фото в СМИ, они значительны. Ремонт возможен при необходимости, однако Украина сопротивляется возобновлению транзита газа через свою территорию, несмотря на давление со стороны Венгрии и Словакии.

4. Ядерный терроризм:
   – Нападение на Курскую АЭС и повреждение площадки с отработанным ядерным топливом расценивается Следственным комитетом РФ как попытка ядерного терроризма. Информация скудная, но угроза вскрытия хранилища отходов реальна и опасна. Украина использует подобные действия как инструмент давления, что видно на примере Запорожской АЭС.

5. Обвинения и провокации:
   – Украина отрицает причастность к атаке на "Суджу", заявляя, что это РФ обстреляла собственную инфраструктуру. Собеседник считает это сомнительным, так как России невыгодно бить по только что освобожденной территории. Возможная цель Киева — демонстрация своей "недоговороспособности" для провокации и оправдания перед западными партнерами.

6. Факел газа и его источник:
   – После взрыва на "Судже" горел факел газа. Если поставки из РФ были остановлены, вероятно, газ поступал с украинской стороны, что вызывает вопросы о реальном положении дел.

7. Влияние на цены газа в Европе:
   – После инцидента цены на газ в Европе выросли до $500 за 1000 кубометров. Даже неработающий газопровод влияет на рынок, подчеркивая зависимость Европы от российской инфраструктуры. Отключение украинского транзита с января 2025 года усиливает проблему.

8. Проблемы с газоснабжением Европы:
   – Европа пережила мягкую зиму, но запасы газа в подземных хранилищах рекордно низкие за 10 лет. Лето 2025 года станет вызовом из-за необходимости заполнять ПХГ. Альтернативы — дорогой американский СПГ, который теряет экономическую целесообразность.

9. Перспективы транзита:
   – Без снятия санкций, возобновления транзита через Украину или восстановления "Северного потока" Европе придется закупать газ по высоким ценам из разных источников, что осложнит ситуацию.

Вывод:
Беседа раскрывает сложную ситуацию в энергетической сфере на фоне конфликта между Россией и Украиной. Атаки на объекты, такие как ГИС "Суджа" и Курская АЭС, подрывают договоренности и усиливают напряженность, включая обвинения в ядерном терроризме. Повреждения инфраструктуры и прекращение транзита через Украину с января 2025 года уже сказываются на ценах газа в Европе, где нарастают проблемы с запасами и снабжением. Украина, по мнению собеседника, использует провокации для давления на Россию и демонстрации своей позиции перед Западом, тогда как Россия сохраняет более договороспособную позицию. Европа оказывается в уязвимом положении, завися от дорогих альтернатив и нестабильной геополитической обстановки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lZj6Rz2BCvo
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