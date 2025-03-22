В чём причина большинства современных конфликтов? Почему люди не хотят слышать или понимают друг друга? Об этом – в беседе А.А.Антонова и Александра Усанина.12+Содержание видео:0:23 – А.А.Антонов – основатель Академии когнитивного управления будущим.2:19 – Почему люди не понимают друг друга?5:55 – О фильме " Другая встреча в лесу".6:46 – 21 век. Почему человек ищет себя?9:18 – Информационное заражение (Бехтерев).10:51 – Мы пришли в этот мир для того, чтобы развиваться.12:57 – А.Усанин о своих родителях, которые 7 марта 2025 года справили 55-ти летие свадьбы.14:23 – Как современным людям понимать, что правильно, а что неправильно? 18:29 – Примеры хороших семей.19:59 – Теория без практики мертва, практика без теории слепа и только вместе теория и практика…….21:56 – У каждого грешника есть своё будущее и у каждого святого есть своё прошлое.24:26 – Система быстрого исправления ошибок.30:37 – Создание семейных союзов.33:50 – Рассказы Усанина А. о двух свадьбах в Индии, на которых он побывал. В Индии меньше 1% разводов.36:47 – О школе, которую создал Антонов Андрей со своей женой Еленой.37:43 – В чём причина того, что люди не могут договориться?46:50 – То, что легко получаем, не ценится….47:27 – Расширение сознания.

Образовательный курс: «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

✔️ Бесплатный тест-драйв НЕЙРОТРЕНАЖЕРОВ для мозга → https://academy.kub-8.com/neurotrainers?&utm_source=yt&utm_medium=ysanin&utm_campaign=tdn_2404&utm_content=cast_video_19.03.2025&utm_term=own

В подкасте много искренних историй, инсайтов и взглядов на способы менять жизнь!

Андрей Александрович Антонов:

▪️Создатель IT-платформы «НЕЙРОТРНАЖЕРЫ» для трансформации мышления и изменения сценариев жизни

▪️Основатель международной Академии когнитивного управления будущим КУБ8

▪️Постоянный эксперт на телевидении: Первый, НТВ, РЕН ТВ, ТВЦ, МИР

Больше полезной информации в Телеграм-канале: https://t.me/+xDwnqZU9J79hNzAy

✔️WhatsApp для предложений по вопросам сотрудничества и рекламы: https://wa.me/79175284900

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли» ВозрождениеЗемли.РФ

Авторский образовательный курс: «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

#психология #развитие #разговорспсихологом

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблема недопонимания между людьми:

– Люди не понимают друг друга даже на одном языке из-за эгоизма, инфантилизма и отсутствия навыков договариваться сначала с собой, а затем с другими.

– Основная причина — установка на избегание проблем вместо их решения, что приводит к конфликтам и разрывам отношений.

2. Семейные ценности и брак:

– Современные люди часто начинают отношения с физической близости, игнорируя духовную и мировоззренческую совместимость, что ведет к разводам.

– Штамп в паспорте важен как символ ответственности и «клей», помогающий пережить кризисы в отношениях.

– Статистика разводов (104 развода на 100 браков в 2024 году) отражает кризис института семьи.

3. Причины личных и социальных проблем:

– Невежество и непонимание себя как части мироздания мешают людям принимать осознанные решения.

– Информационный поток, пропагандирующий гедонизм и разнообразие (в партнерах, профессиях), создает иллюзию бесконечного выбора и уводит от простоты жизни (тело, любимый человек, дело).

4. Роль традиций и духовности:

– В древности отношения строились на духовной совместимости и испытательном периоде (помолвка), что снижало вероятность разводов.

– Примеры из Индии и Армении показывают, как культурные традиции (масштабные свадьбы, родовая ответственность) укрепляют брак.

5. Критерии истины для правильного выбора:

– Наставления священных писаний, советы духовных наставников и примеры святых людей — три ориентира для осознанной жизни.

– Важно выбирать наставников, чья жизнь гармонична и успешна, а не теоретиков без практики.

6. Этапы жизни и исправление ошибок:

– Жизнь делится на три этапа: совершение ошибок, их исправление и передача опыта.

– Приложение «Нейротренажер для мозга» помогает анализировать ошибки и находить решения жизненных проблем через алгоритмы самоанализа.

7. Уровни сознания и способность договариваться:

– Три типа психики: животный (фокус на себе), человеческий (забота о других) и божественный (сострадание ко всему миру).

– Современные СМИ сужают сознание, фокусируя людей на удовольствиях, что разрушает способность к договоренности.

8. Практические советы (лайфхаки):

– Общаться с духовными наставниками, чтобы настроиться на «божественную волну».

– Рано ложиться и вставать, следуя биоритмам природы.

– Быть готовым к дуальности жизни (радость и печаль, богатство и бедность) и учиться договариваться в любых условиях.

9. Глобальный контекст:

– Конфликты на международном уровне (войны, расколы) — результат эгоизма и ложных ценностей, внедряемых через СМИ.

– Надгосударственные силы играют роль «экзаменаторов», проверяя человечество на нравственность.

Вывод:

Беседа раскрывает, что корень недопонимания между людьми — в эгоизме, утрате духовных ориентиров и неспособности договариваться из-за суженного сознания, подпитываемого гедонизмом и инфантилизмом. Решение лежит в возвращении к традиционным ценностям, осознанном выборе партнера и развитии через духовные практики, наставничество и практическое применение знаний. Авторы подчеркивают важность семьи как школы любви и ответственности, предлагая конкретные инструменты (приложение, лайфхаки) для гармонизации жизни. На глобальном уровне человечеству нужно подняться над эгоизмом, чтобы избежать самоуничтожения, следуя божественным законам и заботясь о других.