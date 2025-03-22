Почему люди не понимают друг друга?
В чём причина большинства современных конфликтов? Почему люди не хотят слышать или понимают друг друга? Об этом – в беседе А.А.Антонова и Александра Усанина.
12+
Содержание видео:
0:23 – А.А.Антонов – основатель Академии когнитивного управления будущим.
2:19 – Почему люди не понимают друг друга?
5:55 – О фильме " Другая встреча в лесу".
6:46 – 21 век. Почему человек ищет себя?
9:18 – Информационное заражение (Бехтерев).
10:51 – Мы пришли в этот мир для того, чтобы развиваться.
12:57 – А.Усанин о своих родителях, которые 7 марта 2025 года справили 55-ти летие свадьбы.
14:23 – Как современным людям понимать, что правильно, а что неправильно? 18:29 – Примеры хороших семей.
19:59 – Теория без практики мертва, практика без теории слепа и только вместе теория и практика…….
21:56 – У каждого грешника есть своё будущее и у каждого святого есть своё прошлое.
24:26 – Система быстрого исправления ошибок.
30:37 – Создание семейных союзов.
33:50 – Рассказы Усанина А. о двух свадьбах в Индии, на которых он побывал. В Индии меньше 1% разводов.
36:47 – О школе, которую создал Антонов Андрей со своей женой Еленой.
37:43 – В чём причина того, что люди не могут договориться?
46:50 – То, что легко получаем, не ценится….
47:27 – Расширение сознания.
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В подкасте много искренних историй, инсайтов и взглядов на способы менять жизнь!
Андрей Александрович Антонов:
▪️Создатель IT-платформы «НЕЙРОТРНАЖЕРЫ» для трансформации мышления и изменения сценариев жизни
▪️Основатель международной Академии когнитивного управления будущим КУБ8
▪️Постоянный эксперт на телевидении: Первый, НТВ, РЕН ТВ, ТВЦ, МИР
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Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли» ВозрождениеЗемли.РФ
Авторский образовательный курс: «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Личный сайт автора: https://usanin.com
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Проблема недопонимания между людьми:
– Люди не понимают друг друга даже на одном языке из-за эгоизма, инфантилизма и отсутствия навыков договариваться сначала с собой, а затем с другими.
– Основная причина — установка на избегание проблем вместо их решения, что приводит к конфликтам и разрывам отношений.
2. Семейные ценности и брак:
– Современные люди часто начинают отношения с физической близости, игнорируя духовную и мировоззренческую совместимость, что ведет к разводам.
– Штамп в паспорте важен как символ ответственности и «клей», помогающий пережить кризисы в отношениях.
– Статистика разводов (104 развода на 100 браков в 2024 году) отражает кризис института семьи.
3. Причины личных и социальных проблем:
– Невежество и непонимание себя как части мироздания мешают людям принимать осознанные решения.
– Информационный поток, пропагандирующий гедонизм и разнообразие (в партнерах, профессиях), создает иллюзию бесконечного выбора и уводит от простоты жизни (тело, любимый человек, дело).
4. Роль традиций и духовности:
– В древности отношения строились на духовной совместимости и испытательном периоде (помолвка), что снижало вероятность разводов.
– Примеры из Индии и Армении показывают, как культурные традиции (масштабные свадьбы, родовая ответственность) укрепляют брак.
5. Критерии истины для правильного выбора:
– Наставления священных писаний, советы духовных наставников и примеры святых людей — три ориентира для осознанной жизни.
– Важно выбирать наставников, чья жизнь гармонична и успешна, а не теоретиков без практики.
6. Этапы жизни и исправление ошибок:
– Жизнь делится на три этапа: совершение ошибок, их исправление и передача опыта.
– Приложение «Нейротренажер для мозга» помогает анализировать ошибки и находить решения жизненных проблем через алгоритмы самоанализа.
7. Уровни сознания и способность договариваться:
– Три типа психики: животный (фокус на себе), человеческий (забота о других) и божественный (сострадание ко всему миру).
– Современные СМИ сужают сознание, фокусируя людей на удовольствиях, что разрушает способность к договоренности.
8. Практические советы (лайфхаки):
– Общаться с духовными наставниками, чтобы настроиться на «божественную волну».
– Рано ложиться и вставать, следуя биоритмам природы.
– Быть готовым к дуальности жизни (радость и печаль, богатство и бедность) и учиться договариваться в любых условиях.
9. Глобальный контекст:
– Конфликты на международном уровне (войны, расколы) — результат эгоизма и ложных ценностей, внедряемых через СМИ.
– Надгосударственные силы играют роль «экзаменаторов», проверяя человечество на нравственность.
Вывод:
Беседа раскрывает, что корень недопонимания между людьми — в эгоизме, утрате духовных ориентиров и неспособности договариваться из-за суженного сознания, подпитываемого гедонизмом и инфантилизмом. Решение лежит в возвращении к традиционным ценностям, осознанном выборе партнера и развитии через духовные практики, наставничество и практическое применение знаний. Авторы подчеркивают важность семьи как школы любви и ответственности, предлагая конкретные инструменты (приложение, лайфхаки) для гармонизации жизни. На глобальном уровне человечеству нужно подняться над эгоизмом, чтобы избежать самоуничтожения, следуя божественным законам и заботясь о других.