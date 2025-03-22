«Орешник» для космоса. В России создают прорывную новинку
Российские учёные создают зонд-пенетратор для исследования Венеры и других планет. Чем он похож на боевую ракету, и что за загадочная станция-призрак родом из СССР обнаружена в космосе?
В студии Юлия Шустрая с порцией свежих технологических новостей.
*
Если вы хотите ближе познакомиться с ведущей проекта «Время – вперёд!», то вот ссылки на её соцсети.
Telegram: https://t.me/uroki_ot_shustroy
YouTube: https://www.youtube.com/@julia_shustraya
ВК: https://vk.com/julia_shustraya
Instagram: https://www.instagram.com/julia_shustraya
Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. В космосе обнаружен странный объект, который, как предполагают ученые, является советской межпланетной станцией "Венера-2", запущенной в 1965 году и считавшейся потерянной.
2. Объект блестит, предположительно из-за отражения света от солнечных панелей и элементов конструкции станции.
3. Изучение Венеры важно, так как эта планета имеет схожие с Землей параметры и может дать ценные данные о зарождении Солнечной системы и будущем нашей планеты.
4. Условия на Венере крайне суровые: температура превышает 400°C, плотная атмосфера с облаками из серной кислоты быстро уничтожает электронику.
5. СССР/Россия успешно высадила на Венеру пять аппаратов, но в настоящее время полеты туда практически прекратились из-за сложности миссий.
6. Российские ученые разрабатывают новую технологию — зонд-пенетратор, который не замедляется при входе в атмосферу, а разгоняется с помощью реактивного двигателя и внедряется в поверхность планеты на несколько метров.
7. Преимущества пенетратора: меньшее время пребывания в горячей атмосфере и возможность получения данных из глубинных слоев грунта.
8. Создание такого зонда сопряжено со сложностями: материалы и двигатель должны работать при температурах до 1000 градусов.
9. В России уже проведен ряд испытаний и запатентованы программы моделирования спуска.
10. Российский опыт создания сверхзвуковых ракет позволяет надеяться на успешное завершение разработки.
11. Зонд-пенетратор можно будет использовать не только для Венеры, но и для других небесных тел, имеющих атмосферу.
Вывод:
Россия разрабатывает уникальную технологию — зонд-пенетратор для исследования Венеры и других планет, что может стать прорывом в космических исследованиях. Эта разработка опирается на богатый советский и российский опыт в изучении Венеры и создании ракетных технологий. Успешное завершение проекта позволит получить новые данные о планете в экстремальных условиях и расширит возможности исследования других небесных тел.
,,,-…PrrriveTT…-,,,
Было Время,при Союзе – и НА Венеру ЛЕТАЛИ…
* а при НЫНЕшнИХ “тВОРцах” – ЛИШЬ “батуты” понасоздавали…
…зато В-РАЗНЫХ структурах – “ПИЛОРАМЫ” поНАСОЖДАЛИ…
и словами ПАРАЗИТами(типа “тВОРчество”)- ЗАМАСКИРОВАЛИ…
* Советское НАСЛЕДИЕ(во ВСЁМ!)- ПРОЖРАЛИ… :-(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ВчерашнИХ – своИМИ(“НАСЛЕДНИКИ”)ЗАМЕНИЛИ…
Вместо кпсс-цев – Т.Н.”едроССню” ВНЕДРИЛИ…
Вместо парт-СТАРЦЕВ – “внукам”(“комсомольцам”)ПОРУЧИЛИ…
* ВСЕ стороны жизни(в РФ)- “ИМИ” заПОЛОНили…
…ВСЕМ “ЭТИМ” – “свободную” Россию оДУРИЛИ!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Некогда Могучий(Уважаемый)Союз – РАЗДЕРБАНИЛИ…
Посредством чужИХ – Почти оБОЛВАНили…
Разруха’ю(ПОВСЕМЕСТНО)- страну “ОСЧАСТЛИВИЛИ”…
чужИМИ ОРДАМИ – Русь З А П О Л О Н И Л И…
* ВСЮ страну – в какie-то КИШЛАКИ–и–АУЛЫ ПРЕВРАТИЛИ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- РЕЛИГИЕЙ — оБАРАНивают !
- Пропагандаю – оБОЛВАНивают !
- Правду молвить О стране – ЗАПРЕЩАЮТ !
- ИХнИМИ “законами” – РАЗРУШАЮТ !
- В-ИТОГЕ:страну ПО-РАЗНОМУ…Изнутри ПОБЕЖДА(колонизиру)ЮТ!!!
:-(ну-и-ВОТ – “космическими-ДОСТИЖЕНИЯМИ-окормляют”… :-(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Можно было-бы О-ПОДОБНОМ – и дальше Продолжать…
(о чём Прекрасно ЗНАЕТ – Вся читающая “РАТЬ”…)
(не-сомневаюсь,что Вы МОЖЕТЕ – подобное ДОБАВлять…)
…но Полит-ОПРИЧНИКИ НЕ разрешат – Правду публиковать!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“ПАРАНЖИ”=НИКi CНИМАЙте и Говорить НАЧИНАЙте…
(но,про “ТЕНИ”…стоящие РЯДОМ…НЕ забывайте…)
- Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канаада. 22-3-25