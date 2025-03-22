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«Орешник» для космоса. В России создают прорывную новинку

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Российские учёные создают зонд-пенетратор для исследования Венеры и других планет. Чем он похож на боевую ракету, и что за загадочная станция-призрак родом из СССР обнаружена в космосе?
В студии Юлия Шустрая с порцией свежих технологических новостей.

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Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. В космосе обнаружен странный объект, который, как предполагают ученые, является советской межпланетной станцией "Венера-2", запущенной в 1965 году и считавшейся потерянной.

2. Объект блестит, предположительно из-за отражения света от солнечных панелей и элементов конструкции станции.

3. Изучение Венеры важно, так как эта планета имеет схожие с Землей параметры и может дать ценные данные о зарождении Солнечной системы и будущем нашей планеты.

4. Условия на Венере крайне суровые: температура превышает 400°C, плотная атмосфера с облаками из серной кислоты быстро уничтожает электронику.

5. СССР/Россия успешно высадила на Венеру пять аппаратов, но в настоящее время полеты туда практически прекратились из-за сложности миссий.

6. Российские ученые разрабатывают новую технологию — зонд-пенетратор, который не замедляется при входе в атмосферу, а разгоняется с помощью реактивного двигателя и внедряется в поверхность планеты на несколько метров.

7. Преимущества пенетратора: меньшее время пребывания в горячей атмосфере и возможность получения данных из глубинных слоев грунта.

8. Создание такого зонда сопряжено со сложностями: материалы и двигатель должны работать при температурах до 1000 градусов.

9. В России уже проведен ряд испытаний и запатентованы программы моделирования спуска.

10. Российский опыт создания сверхзвуковых ракет позволяет надеяться на успешное завершение разработки.

11. Зонд-пенетратор можно будет использовать не только для Венеры, но и для других небесных тел, имеющих атмосферу.

Вывод:

Россия разрабатывает уникальную технологию — зонд-пенетратор для исследования Венеры и других планет, что может стать прорывом в космических исследованиях. Эта разработка опирается на богатый советский и российский опыт в изучении Венеры и создании ракетных технологий. Успешное завершение проекта позволит получить новые данные о планете в экстремальных условиях и расширит возможности исследования других небесных тел.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4wob-_NaxJ4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1918 1606
    Valeriy Bondarik 46 мин. назад

      ,,,-…PrrriveTT…-,,,

      Было Время,при Союзе – и НА Венеру ЛЕТАЛИ…
      * а при НЫНЕшнИХ “тВОРцах” – ЛИШЬ “батуты” понасоздавали…
      …зато В-РАЗНЫХ структурах – “ПИЛОРАМЫ” поНАСОЖДАЛИ…
      и словами ПАРАЗИТами(типа “тВОРчество”)- ЗАМАСКИРОВАЛИ…
      * Советское НАСЛЕДИЕ(во ВСЁМ!)- ПРОЖРАЛИ… :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ВчерашнИХ – своИМИ(“НАСЛЕДНИКИ”)ЗАМЕНИЛИ…
      Вместо кпсс-цев – Т.Н.”едроССню” ВНЕДРИЛИ…
      Вместо парт-СТАРЦЕВ – “внукам”(“комсомольцам”)ПОРУЧИЛИ…
      * ВСЕ стороны жизни(в РФ)- “ИМИ” заПОЛОНили…
      …ВСЕМ “ЭТИМ” – “свободную” Россию оДУРИЛИ!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Некогда Могучий(Уважаемый)Союз – РАЗДЕРБАНИЛИ…
      Посредством чужИХ – Почти оБОЛВАНили…
      Разруха’ю(ПОВСЕМЕСТНО)- страну “ОСЧАСТЛИВИЛИ”…
      чужИМИ ОРДАМИ – Русь З А П О Л О Н И Л И…
      * ВСЮ страну – в какie-то КИШЛАКИ–и–АУЛЫ ПРЕВРАТИЛИ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - РЕЛИГИЕЙ — оБАРАНивают !
      - Пропагандаю – оБОЛВАНивают !
      - Правду молвить О стране – ЗАПРЕЩАЮТ !
      - ИХнИМИ “законами” – РАЗРУШАЮТ !
      - В-ИТОГЕ:страну ПО-РАЗНОМУ…Изнутри ПОБЕЖДА(колонизиру)ЮТ!!!
      :-(ну-и-ВОТ – “космическими-ДОСТИЖЕНИЯМИ-окормляют”… :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Можно было-бы О-ПОДОБНОМ – и дальше Продолжать…
      (о чём Прекрасно ЗНАЕТ – Вся читающая “РАТЬ”…)
      (не-сомневаюсь,что Вы МОЖЕТЕ – подобное ДОБАВлять…)
      …но Полит-ОПРИЧНИКИ НЕ разрешат – Правду публиковать!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “ПАРАНЖИ”=НИКi CНИМАЙте и Говорить НАЧИНАЙте…
      (но,про “ТЕНИ”…стоящие РЯДОМ…НЕ забывайте…)

      - Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канаада. 22-3-25

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