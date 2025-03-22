Год назад боевики-исламисты под контролем украинских спецслужб убили наших людей в Крокус Холле.

Сегодня СК официально сообщил, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в Крокусе, дело вскоре передадут в суд.

Непосредственной организацией теракта занимались 6 граждан Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.

За год многое изменилось в России. После Крокуса стало невозможно делать вид, что у нас нет проблем с нелегальной миграцией, да и с легальной тоже не всё гладко. Именно после трагедии были приняты изменения в нашем миграционном законодательстве. Нужные законы. Но запоздалые. И цена какова. И законы пока еще необходимо дополнять.

Год прошел, а наша общая боль от трагедии в Крокусе не стала меньше. Мы ведь все примеряли ту ситуацию на себя. "А как бы я поступил". Я и сегодня думаю о тех людях, что пришли тогда на концерт вдвоем. Муж и жена, парень и девушка. О семьях. Родителях с детьми. Как они они бежали от террористов, а прохода не было, а сзади стрельба, а вокруг пожар. Что можно сказать своему перепуганному ребенку, когда все вокруг заволокло дымом и уже понятно тебе, взрослому, что всё? "Мой дорогой, ты лучшее, что есть в моей жизни, я люблю тебя". Наверное так? Я не знаю.

Наши погибшие это не абстрактные данные. Не цифры в отчетах. Это живые люди. Их убили. Просто потому что они наши. Можем мы забыть о том ребенке, которому ублюдки выстрелили в лицо, о том мужчине, которому террорист резал горло? Нельзя забыть и то, как повело себя посольство Таджикистана, у которого на сайте по сей день, уже целый год, висит сообщение, где говорится "о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана".

Впрочем, ни у кого из нас нет вопросов, именно что, к таджикам. Несмотря на происхождение террористов. Русские террористы из РДК не лучше. Или Трепова. Или полудурки, которые за деньги поджигают трансформаторы на железных дорогах. Но были и есть вопросы к миграционной политике и её отрицательным нюансам. На самом деле, понятно, чего хотели организаторы теракта из ГУР и MI6. Резни они хотели в России на межнациональной почве. Чтобы русские пошли громить мигрантов. В те дни тему пытались качать через специально созданные под это каналы. Или чтобы мигранты стали объединяться для защиты от мифических русских погромщиков.

Однако, граждане России тогда показали, что верят в силу государства. Что они граждане по-настоящему. И вопросы – вполне логичные и верные – о миграционных проблемах, которые звучали в те дни, стали получать ответы со стороны государства. Всех ветвей власти.



Граждане России показали тогда, что верят в силовые структуры. И наши силовики, знаете, продемонстрировали, что не зря люди в них верят. Все же помнят, как выводили из леса террористов, превратившихся в визжащих от страха животных. И потом, в течение года, мы то и дело узнавали, что то тут, то там силовики при задержании уничтожили очередных террористов. В этом смысле у террористов общая на всех национальность – мертвый упырь.

В те черные дни, особое значение имела позиция Православной церкви. Когда вдруг некоторых граждан начало было заносить и нам принялись навязчиво было твердить про какие-то опасные русские правые формирования, про злодеев, которые межнациональные нарративы разгоняют. В этот момент твердо и однозначно прозвучал голос нашего Патриарха на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора.

"Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о Роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны – я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться".

Забыть Крокус не получится. Забыть Крокус будет преступлением. Не сделать выводы и не исправить ошибки – значит предать память погибших. Помните наших людей, павших от рук террористов. Молитесь о них.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Теракт в Крокус Холле: Год назад боевики-исламисты, предположительно под контролем украинских спецслужб, совершили теракт в Крокус Холле, унесший жизни многих людей.

2. Расследование теракта: Следственный комитет завершил расследование, обвинив 19 человек. Шесть организаторов из Средней Азии заочно арестованы и находятся в розыске. Дело скоро передадут в суд.

3. Проблемы миграции: Теракт выявил проблемы с нелегальной и легальной миграцией в России. После трагедии были приняты запоздалые, но нужные изменения в миграционное законодательство, которые еще требуют доработки.

4. Общественная боль: Год спустя боль от трагедии не утихает. Автор подчеркивает эмоциональную связь общества с жертвами, представляя их живыми людьми, а не статистикой.

5. Реакция общества и государства: Граждане России показали сплоченность и веру в государство, не поддавшись на провокации межнациональных конфликтов, которые, предположительно, планировали организаторы теракта (ГУР и MI6).

6. Роль силовиков: Силовые структуры продемонстрировали эффективность, задерживая и уничтожая террористов, что укрепило доверие общества.

7. Позиция церкви: Православная церковь, в лице Патриарха, выступила против разжигания национализма, призвав к сохранению многонационального единства России.

8. Память о жертвах: Забыть трагедию или не сделать выводов — значит предать память погибших. Автор призывает помнить и молиться о жертвах.

Вывод:

Теракт в Крокус Холле стал трагедией, которая обнажила системные проблемы, особенно в сфере миграционной политики, и одновременно продемонстрировала силу единства российского общества и государства. Несмотря на попытки внешних сил спровоцировать межнациональную рознь, граждане и власть ответили сплоченностью, а силовики — решительными действиями. Однако трагедия остается незаживающей раной, требующей не только памяти о погибших, но и дальнейших шагов по исправлению ошибок, чтобы подобное не повторилось.