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1987. Бернар Биссон. Один день в горбачевской Москве

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01. Мальчик в русской шапке укрывает щенка от холода
01. Мальчик в русской шапке укрывает щенка от холода

02. Женщина подметает улицу.jpg
02. Женщина подметает улицу

03. Женщина продает зелень возле продуктового магазина.jpg
03. Женщина продает зелень возле продуктового магазина

04. Возле пельменной.jpg
04. Возле пельменной

05. Люди собираются вокруг уличного торговца.jpg
05. Люди собираются вокруг уличного торговца

06. Торговля мороженым.jpg
06. Торговля мороженым

07. Удачная покупка.jpg
07. Удачная покупка

08. Уличная торговля зеленью.jpg
08. Уличная торговля зеленью

09. Уличная торговля мясом.jpg
09. Уличная торговля мясом

10. Стенды со свежими газетами.jpg
10. Стенды со свежими газетами

11. Люди переходят улицу.jpg
11. Люди переходят улицу

12. На красной площади.jpg
12. На красной площади

13. Купальщики бросают вызов холоду в открытом бассейне Москвы.jpg
13. Купальщики бросают вызов холоду в открытом бассейне Москвы

14. Интерьер московского метро, ​​где прохожие спасаются от холода..jpg
14. Интерьер московского метро, ​​где прохожие спасаются от холода

15. На станции метро.jpg
15. На станции метро

16. В ГУМе.jpg
16. В ГУМе

17. Витрина магазина.jpg
17. Витрина магазина

18. В кафе.jpg
18. В кафе

19. Ленин следит за тобой.jpg
19. Ленин следит за тобой
Источник: https://humus.livejournal.com/10312210.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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