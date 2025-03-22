1987. Бернар Биссон. Один день в горбачевской Москве
01. Мальчик в русской шапке укрывает щенка от холода
02. Женщина подметает улицу
03. Женщина продает зелень возле продуктового магазина
04. Возле пельменной
05. Люди собираются вокруг уличного торговца
06. Торговля мороженым
07. Удачная покупка
08. Уличная торговля зеленью
09. Уличная торговля мясом
10. Стенды со свежими газетами
11. Люди переходят улицу
12. На красной площади
13. Купальщики бросают вызов холоду в открытом бассейне Москвы
14. Интерьер московского метро, где прохожие спасаются от холода
15. На станции метро
16. В ГУМе
17. Витрина магазина
18. В кафе
19. Ленин следит за тобой
Поделиться: