На первое апреля есть традиция весело разыгрывать друг друга. Но главный шутник - ЦБ отложил на неопределенный срок введение нового «всенародного счастья» - цифрового рубля. Буратино пока может звенеть монетками, полученными от Карабаса-Барабаса. Злодей монетки дал за то, что Буратино проболтался о тайной комнате в доме своего отца. Там находится Настоящий Театр, но где Золотой ключик?

В Комнате Отца у нас деньги были настоящие, обеспеченные всем богатством Союза Советских Социалистических республик. Это природные богатства, полученные от Всевышнего, то, что создано трудом многих поколений многих народов Руси за многие тысячелетия и наш труд, мы сами, творцы нового богатства. Но 26 июля 1993 года вышел указ Б.Н. Ельцина о прекращении оборота советских денег. Появился «рубль», на котором написано «Билет Банка России». Куда билет? В кукольный театр абсурда! Чем обеспечен? Исключительно дурью большинства граждан СССР. Откуда дурь? С этого момента подробней.

…Слово «мраксизм» впервые я услышал от генерала Константина Петрова (мир ему). Константин Павлович чаще других столичных пропагандистов Концепции Общественной Безопасности читал лекции в Костроме. Это уже самое начало двухтысячных. Но ещё раньше, не со словом, а с этим явлением я вживую встретился в восьмидесятых годах прошлого века в самой глубинке Костромской области – Нейском районе, где работал хозяйственным руководителем в среднем звене. Из председателей колхозов, других районных руководителей формировался резерв руководящих кадров КПСС на будущее. Их направляли учиться в Высшие партийные школы. Прекрасно помню, как, вернувшись с очередной сессии, они ругали Академика Российской академии наук, ВАСХНИЛ, Академии Европы, доктора экономических наук Татьяну Заславскую. Не с трибуны, а в личных разговорах, на рыбалке. Матом мужики ругались, говорили, что эта «жидовка» сделала то, чего не удалось даже Гитлеру и самому Сатане. Это - ликвидация деревень — направление политики КПСС с середины 1960-х годов и дальше. Планомерно осуществлялось «преобразование» жизни на земле: ликвидация малых деревень и сёл, рассматриваемых как «неперспективные», создание «агрогородов». Деревеньки, которым был вынесен смертный приговор, веками стояли в живописных местах, на берегах речушек. Фактически в каждой были животноводческие фермы, вокруг общественные луга и поля, не говоря о богатых личных хозяйствах. Здесь всегда были многодетные семьи! Честно скажу, что тогда я до конца не понимал, что это за «древний жидовский план» уничтожения России, о котором шептались председатели, против личной воли запрещая строительство в деревнях. Корни своих родов рубили! А народ рванул мимо центральной усадьбы, где обещан «агрорай» прямо в города. И коровам хило не показалось: на крупных комплексах траву, которую прежде они выбирали по вкусу и питательным качествам, стали привозить прямо в кормушки, под рыло, а традиционную ценность - быка - заменили искусственным осеменением.

…Долго упиралась русская деревня. Я её застал уже на излёте, но ещё с песнями, плясками и частушками. Здесь прошла моя трудовая молодость в резиновых сапогах и фуфайке, но счастливая. Перестройка ликвидацией коллективных хозяйств поставила на этой Жизни жирную точку. Уехал и я.

…Какой смысл сейчас ругать Хрущева, который со сворой карьеристов, прикрывшихся марксистко-ленинскими цитатами, оболгал Сталина, обеспечил «благосостояние» народа, заложил базу переворота девяностых? А вот понять суть «мраксизма» необходимость есть. Ибо Третья Мировая – война смыслов.

…Виктор Алексеевич Ефимов, которого умным представлять не надо, давным-давно объяснял нам в Костроме с той же трибуны, что и Петров, что марксизм скрыл главное противоречие эпохи. Это неразрывное единство капиталиста и наемного работника. Разорился собственник – «угнетаемый» на улице и голодный. Вымерли «наемные» – нет и капиталиста. Глубинное единство в том, что тот и другой угнетаются через кредитно-финансовую систему, паразитический ссудный процент. С позиции КОБ мы, граждане СССР, получили ровно то, что было возможно в рамках господствовавшего учения. Истоки краха Союза и раздербанивания его осколков следует искать не в отдельных ошибках личностей, а в фундаменте. Марксизм — это метрологически несостоятельное учение. Да, для разрушения старого оно очень пригодилось. Для созидания – наборот. Ни на одном заводе вам не удастся измерить объемы «необходимого» и «прибавочного» продукта. Ни одни часы вам не покажут, когда закончилось «необходимое» рабочее время и началось «прибавочное». Реальный бухгалтерский учет и контроль производства не могут вестись на базе марксистской политэкономии. Жесткое разоблачение марксизма дано в 1952 году в работе И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». «Я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из „Капитала" Маркса, искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как „необходимый" и „прибавочный, труд, „необходимый" и „прибавочный" продукт, „необходимое" и „прибавочное" время». К чему привели «постулаты», сокрытие КФС? Выступая в 1988 году с лекцией о фашизме глубоко засекреченный конструктор П.Г. Кузнецов говорил: «Я не знаю, можно ли сбор такого налога за крашенную бумагу со всего мира называть фашизмом, но факт решения внутренних социальных проблем за счет других стран и народов в “цивилизованных странах” здесь явно имеет место. Я не думаю, что страны семерки ждут не дождутся, когда СССР присоединится к “цивилизованному миру”, но мне кажется, что все места там уже заняты». Нашли «место». Все богатства СССР пошли на поддержание жизни дряхлеющего капитализма. Нашлось и место суверенитету РФ – у параши «цивилизованного мира».

… Когда-то я был депутатом райсовета Народных депутатов. Но всё решали члены районного комитета партии, «твёрдые марксисты», которых мы, хозяйственники, ненавидели сильней и сильней. И не забыть, как уже потеряв Великую Страну, мы мучались на семинарах по КОБ с диалектикой. Это о многовековом споре философских школ материалистов и идеалистов. Что первично? Наиболее наглядно это видно на законе «единства и борьбы противоположностей». В действительности все это — точный слепок с основополагающего принципа отживающей свой век концепции управления «разделяй и властвуй». Это я к тому, что все гуманитарные предметы, которые мы изучали в советской школе и ВУЗах были на фундаменте марксизма. Бытие определяет сознание! А вот настроение людей, общая нравственная атмосфера в обществе марксизмом не прописаны. Помню, как в районе пытался возражать партийным бонзам. Осаживали: «Это эмоции!». Оказывается, подавлять их надо. А так ли?

Сегодня нам уже говорят, что духовное выше материального. Патриарх РПЦ по факту – член политбюро «ЦК». А может, материальный мир — это единственное, где дух может действовать и творчески созидать? Сознание стремится не выйти из материи, а глубже воплотиться в неё, здесь возможны самые сложные формы творчества и взаимодействия. Это видно на короткой биографии «безбожного» СССР. Она короче, чем пишут – до семидесятых, пока сохранялся Дух коллективного труда и творчества. Сплошной подвиг, чудо! А сколько эмоций, выразившихся в песнях, которые пела вся страна!

…В каждом человеке закодирована определенная информация, которая заключает в себе ту логику Творца, по которой будущее будет пробиваться к Солнцу, расти и развиваться. При устранении искусственных помех Программа активируется и начинает выполнять все заложенные в нее алгоритмы. Есть План Самого Творца, отступление от которого стоит дорого. Не убедились?

…Мы, дедушки и бабушки, переживаем за молодых, которых не вытащишь из смартфонов. Потреблядство тотальное! Но есть и другая молодёжь, которую называют «звёздные души». Они выросли без «мраксизма» и словно бы не во мраке процветающего сатанизма. Оперируют ключевым понятием - энергия. Профессии у них разные, но все успешные. Можно судить хотя по тому, что собираются в любом месте планеты, в местах силы. К примеру, на зелёной лужайке в Мексике, рядышком с древними пирамидами. У них в личной жизни полный порядок, как и в бизнесе, в иных сферах деятельности. Люди охотно перечисляют им денежку. За что? За то, что «звёздные души» помогают очистить сознание от многовекового мусора, вернуться к базовым настройкам Человека. Что удивительно - они знают больше, чем написано в книгах! Нам, старшему поколению, не дает двигаться в Будущее... мозг. Он защищает организм от новых вибраций! Примерно как напряжение в сети уже не 220 В, а выше. «Аппаратура» отключается, предохранитель срабатывает, иначе сгорит весь «аппарат». Вот мы куда попали с началом Эпохи Водолея, квантового перехода...

Знатоки КОБ по семинарам знают, что сознание не существует отдельно от материи — оно проявляется только во взаимодействии с физической средой. А для «звёздных душ» всё понятно от рождения. Предлагают посмотреть глубже и обнаружить циклическую модель, в которой материя создаёт дух, а дух создаёт материю. Этот процесс не имеет ни начала, ни конца. Графически это видно в «восьмерке». В одной петле — материя. В другой петле — дух. В центре — точка взаимоперехода, взаимное обогащенное творчеством, развитие (а не борьба!) одного через другое. Только через материю дух становится осознанным. Именно здесь – высший уровень сложности. Физический мир – это реальная арена, где проходит настоящее испытание Духа. В материи сознание вынуждено учиться жить среди других существ. Здесь появляются социальные связи, любовь, конфликты, сострадание – уникальный опыт, невозможный без воплощения. Здесь, в материи, каждая победа даётся через преодоление, что делает её бесценной. Русь тем и ценна, что любую беду здесь превращают в Победу.

«Мудрецы», многие из которых моему поколению внуки, невольно избавили меня от двадцатилетней сердечной боли. С 2005 года в День Победы Красную площадь, сердце нашей Родины, делают голубой, закрывая от глаз людских Мавзолей Ленина. Это часть технологии обрубания памяти о Победе, о Подвиге, самих его истоках. Возмущаюсь не только я. Но «звёздные» убедили, что наше возмущение, а тем более злость, ненависть – это энергетическое истощение наших душ, мощная энергетическая подпитка как раз тех, кем мы возмущаемся. Закрыв Мавзолей, они показали своё место: на временной трибуне, на временных пластиковых стульчиках… А Жизнь – вечная! Главное не забыть себя.

…Нас, как полагает «элита» РФ, уже сделали беспамятными буратинами, помнящими рубль только «деревянным». Валентин Юрьевич Катасонов - специалист в области экономики, международного движения капитала, проектного финансирования, денежно-кредитной системы, международных финансов, экономической социологии, экономической истории и истории экономических учений. Специально перечислил сферы практической деятельности профессора, которые он знает не по интернету и конференциям. В 1993—1996 годах был членом Консультативного совета при президенте Европейского банка реконструкции и развития, написал несколько книг о том, какими инструментами мировые финансисты держат нас в театре абсурда. Давно, когда вслух только заговорили о хозяине ЦБ, - Международном валютном фонде, Валентин Юрьевич сказал, что Набиуллина уже чаще «бегает» в другое место – Международный банк реконструкции и развития. Оттуда и катит в нашу жизнь «пяток колесо» - цифровой рубль. МБРР построен по принципу акционерного предприятия, где количество голосов определяется уставным капиталом. По данным на июль 2024 года доля акций РФ там 2,95 процента, у Японии, которую дружественной не назовёшь, вдвое больше, у США - 16,37 процента. И кто будет у руля цифровой валюты? Новый валютный мир – конечная цель Третьей Мировой. Мечта Германа Грефа – убрать из социума живого человека с душой, заменить его цифровым аватаром сбывается. А что Госдума?

В 1809 году Майер Амшель Ротшильд произнёс: «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно всё равно, кто издает законы». Да, мы видели это и поняли собственной шкурой. Как только советский рубль, самая обеспеченная валюта, стал билетом банка РФ, он перед долларом запрыгал чаще, чем хохол на майдане. Да, ЦБ не подчинятся ни правительству, ни самому президенту. Это долговременная огневая точка противника, что вам подтвердит каждый директор национально ориентированного завода. Но и давняя формула Ротшильда уже устарела. Он говорит о странах, но у силы, волю которой исполняет ЦБ, планы идут дальше. Некоторые слова британского короля Карла III из его рождественского поздравления, сделанного ночью 25 декабря прошлого года были моментально удалены из мировых СМИ. Там содержался призыв к лидерам Запада отказаться от суверенитета и консолидироваться под эгидой единого мирового правительства. Национальное государство, страна – уже рудимент мировой истории. Согласятся ли с этим народы Мира? Наверное, да. Но только тогда, когда России не будет. Возможно это? НИКОГДА! Здесь сердце Человечества, здесь Золотой Ключик, данный Русской Цивилизации от Самого Всевышнего. На него и указал нам русский офицер Михаил Лермонтов ещё в позапрошлом веке:

Мой дом везде, где есть небесный свод,

Где только слышны звуки песен.

Всё, в чем есть искра жизни, в нём живёт,

Но для поэта он не тесен.

До самых звёзд он кровлей досягает,

И от одной стены к другой —

Далёкий путь, который измеряет

Жилец не взором, но душой.

Есть чувство правды в сердце человека,

Святое вечности зерно:

Пространство без границ, теченье века

Объемлет в краткий миг оно.

И всемогущим мой прекрасный дом

Для чувства этого построен…

Строки о Правде выделил я. Для того, чтобы напомнить: Не в силе Бог, а в Правде! Проверено многотысячелетней историей народов Руси.

Эдуард Наипов,

Кострома

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Цифровой рубль и театр абсурда: Автор критикует отсрочку введения цифрового рубля Центральным банком, называя его частью абсурдной финансовой системы, где рубль превратился из обеспеченной валюты в "билет Банка России".

2. Советский рубль и его утрата: Указ Ельцина 1993 года прекратил хождение советских денег, обеспеченных богатством СССР (природными ресурсами, трудом поколений), заменив их необеспеченным "билетом".

3. "Мраксизм" как причина упадка: Термин "мраксизм" (от генерала Петрова) обозначает искаженный марксизм, который стал основой разрушения деревень и сельского уклада в СССР с 1960-х годов, что автор считает частью плана уничтожения России.

4. Ликвидация деревень: Политика КПСС по уничтожению "неперспективных" деревень привела к упадку сельской жизни, массовому оттоку населения в города и деградации традиционного уклада.

5. Кредитно-финансовая система как угнетатель: Автор ссылается на КОБ (Концепцию Общественной Безопасности) и Ефимова, утверждая, что марксизм скрыл главное противоречие — угнетение и капиталистов, и работников через ссудный процент.

6. Крах марксизма: Марксизм назван метрологически несостоятельным учением, непригодным для созидания, что подтверждается словами Сталина из "Экономических проблем социализма в СССР" (1952).

7. Третья мировая — война смыслов: Автор видит текущую эпоху как борьбу идей, где богатства СССР поддерживают умирающий капитализм, а РФ занимает подчинённое место в "цивилизованном мире".

8. Дух и материя: Автор противопоставляет марксистское "бытие определяет сознание" идее взаимосвязи духа и материи, где дух творит через материальный мир, что было видно в СССР до 1970-х.

9. "Звёздные души" и новое поколение: Молодёжь, свободная от "мраксизма", ориентирована на энергию и очищение сознания, что контрастирует с потребительством большинства.

10. Цифровой рубль и утрата суверенитета: Автор связывает цифровой рубль с влиянием международных финансовых структур (МВФ, МБРР), где РФ имеет минимальную долю, а также с глобальной целью — уничтожением национальных государств.

11. Русская цивилизация и её миссия: Россия представлена как сердце человечества, хранитель "Золотого Ключика" — истины и правды, что подтверждается строками Лермонтова.

Вывод:

Статья Эдуарда Наипова — это эмоциональный и философский анализ упадка России от советских времён до современности, связанный с утратой обеспеченного рубля, разрушением деревень и господством "мраксизма". Автор видит причину бед в искажённой идеологии и финансовой зависимости от Запада, критикуя цифровой рубль как инструмент потери суверенитета. Однако он сохраняет надежду на возрождение через "звёздные души" и духовную силу русской цивилизации, способной превратить беду в победу, опираясь на правду и многовековую историю.

Дополнительный вывод:

Эдуард Наипов в своей статье верно указывает на ограниченность марксизма, где "бытие определяет сознание", который он критикует как метрологически несостоятельный и непригодный для созидания. Его ссылка на работу Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР" подкрепляет мысль о том, что марксистские категории вроде "необходимого" и "прибавочного" труда искусственны и не отражают реальной динамики жизни. Также автор удачно выделяет "звёздных душ" — людей, не подчинённых материальному бытию, которые ориентированы на энергию и очищение сознания, что символизирует выход за рамки материальной зависимости. Он справедливо акцентирует внимание на высших смыслах — правде, духе, коллективном творчестве, — которые превосходят материальную порабощённость, видя в этом потенциал русской цивилизации превращать беду в победу.

Однако позиция автора имеет существенные ограничения, которые сужают его анализ и не позволяют ему выйти за рамки эмоциональной привязанности к прошлому. Во-первых, Наипов идеализирует советский рубль и деревенский уклад как нечто "настоящее" и "обеспеченное", противопоставляя их "билету Банка России" и "пластмассовым стульчикам" современной власти (метафора, использованная им для описания временных трибун, закрывающих Мавзолей на День Победы). Но он не замечает, что советский рубль тоже был временной формой — инструментом, который легко заменили в 1993 году на новую валюту. Это указывает на то, что всё материальное — будь то валюта, уклад жизни или система управления — имеет преходящий характер. Автор воспринимает смену этих форм как трагедию, не осознавая, что они лишь "парты и стулья" в более широкой "школе жизни" — процессе, где сознание проходит через материальные условия, чтобы развиться и выйти за их пределы.

Во-вторых, Наипов не раскрывает полностью природу "звёздных душ". Он представляет их как уникальное явление современности, но упускает, что такие люди — результат естественной эволюции сознания, и они существовали во все времена, хоть и в меньшинстве. "Школа жизни" — это концепция, где души постоянно проходят уроки, связанные с материей. Новые ученики приходят, нуждаясь в базовых уроках бытия (например, выживании, труде, преодолении трудностей), в то время как те, кто уже освоил эти этапы, переходят к "высшим урокам", где материя становится не хозяином, а инструментом развитого духа. "Звёздные души", о которых говорит автор, — это те, кто завершил начальные стадии и теперь использует материальный мир для творчества и духовного роста, а не подчиняется ему. Однако Наипов не видит этой динамики: он сосредоточен на конкретных исторических формах (советский рубль, деревни), а не на универсальном процессе.

В-третьих, автор зациклен на "флуктуации материи" — смене валют (от советского рубля к цифровому), укладов (от деревень к агрогородам и городам), идеологий (от марксизма к глобализации). Он интерпретирует это как упадок и подчинение внешним силам, таким как Международный валютный фонд или Международный банк реконструкции и развития, которые, по его мнению, диктуют условия через цифровой рубль. Но он не замечает, что эти изменения — естественная часть эволюции, где материальные формы служат временными декорациями для роста сознания. Постоянство, которого он ищет, не в сохранении советского прошлого или возвращении к деревенской идиллии, а в развитии духа, который через уроки бытия становится свободным от материальной зависимости. Наипов упоминает взаимосвязь духа и материи, но не доводит эту мысль до логического завершения: материя — хозяин лишь для неразвитого сознания, а для развитого она превращается в податливый инструмент.

Таким образом, более широкий контекст, который автор упускает, — это представление о жизни как о школе, где материя играет двойственную роль: она ограничивает и учит, пока сознание не вырастет достаточно, чтобы подчинить её себе. Марксизм, с его "бытие определяет сознание", верен лишь для начальных стадий этой школы, но теряет актуальность, когда дух перерастает материальные рамки, что и подтверждают "звёздные души". Наипов же, впечатлённый утратой конкретных "парт и стульев" (советского рубля, деревень), не видит за этим универсального процесса эволюции. Его надежда на "Золотой Ключик" русской цивилизации — это намёк на высшую цель, но он привязывает её к прошлому, а не к будущему, где сознание, освободившись от материальных уроков, становится "звёздным ребёнком" — зрелой душой, готовой к новым горизонтам. В этом смысле его критика марксизма и акцент на высших смыслах верны, но ограниченность взгляда мешает ему выйти за пределы ностальгии и увидеть, что истинная победа — не в сохранении старых форм, а в росте над ними.