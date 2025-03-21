⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 69 120 военнослужащих,

▫️ 400 танков,

▫️ 322 боевые машины пехоты,

▫️ 289 бронетранспортеров,

▫️ 2 210 боевых бронированных машин,

▫️ 2 503 автомобиля,

▫️ 568 артиллерийских орудий,

▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 120 станций РЭБ,

▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России