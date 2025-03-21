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Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 21 марта 2025 г.

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 ⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
 
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.
 
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
 
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 69 120 военнослужащих,
▫️ 400 танков,
▫️ 322 боевые машины пехоты,
▫️ 289 бронетранспортеров,
▫️ 2 210 боевых бронированных машин,
▫️ 2 503 автомобиля,
▫️ 568 артиллерийских орудий,
▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 120 станций РЭБ,
▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
 
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50406
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