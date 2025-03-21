Рахманинов. Романс “Сирень”. Поет Наталья Шпиллер (1963)
Романс Сергея Рахманинова на слова Екатерины Бекетовой “Сирень” в исполнении солистки Большого театра н.а. РСФСР Натальи Шпиллер.
Съемка в павильоне.
ОПФ 1963
#рахманинов #сирень #НатальяШпиллер
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