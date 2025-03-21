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Рахманинов. Романс “Сирень”. Поет Наталья Шпиллер (1963)

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Романс Сергея Рахманинова на слова Екатерины Бекетовой “Сирень” в исполнении солистки Большого театра н.а. РСФСР Натальи Шпиллер.
Съемка в павильоне.

ОПФ 1963

#рахманинов #сирень #НатальяШпиллер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DeGPqktpqIg
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