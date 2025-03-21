Романс Сергея Рахманинова на слова Екатерины Бекетовой “Сирень” в исполнении солистки Большого театра н.а. РСФСР Натальи Шпиллер.Съемка в павильоне.ОПФ 1963#рахманинов #сирень #НатальяШпиллерМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1