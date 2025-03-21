Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа».

Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ.

Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов.

❗️ Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США.

Минобороны России