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Подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима

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Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа».

Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ.

Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов.

❗️ Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50400
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30269 28197
    жора шапов 54 мин. назад

      А что, прошлое до вчерашнего дня кого-то не учит ? Или необучаемый кто-то ? Или притворяется, что необучаемый и без памяти ? Почему, и кто это ?

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