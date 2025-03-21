Полыхающая ГИС «Суджа», по которой шёл российский газ в Европу – наглядная фотокарточка о том, как киевский режим готов соблюдать любые договоренности, в том числе свежие по поводу не нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Британия, Франция и Киев сегодня ночью подложили под мирные переговоры свинью бомбу, и демонстративно взорвали её под носом у Трампа вместе с его репутацией всемогущего переговорщика. Британцы и французы показали Трампу, кто в европейском доме хозяин. А заодно поздравили Лаврова с юбилеем. Фактически назначенные на 24 мая в Саудовской Аравии переговоры технических групп по мирному урегулированию на Украине можно сворачивать, потому что они не имеют смысла из-за «того самого нюанса» – абсолютной недоговороспособности киевского режима.



История повторяется, в который раз и в виде фарса. Опытные генералы СВО, которые хорошо помнят ещё Минские мирные соглашения 2014-2015 невесело шутят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как европейские хохлы не выполняют свои мирные договоренности. Тогда ВСУ несколько тысяч (!) раз нарушали все возможные «режимы тишины», а когда их ловили за копыта на месте преступления – они либо называли это провокацией России, либо разводили руками, мол, мы не можем контролировать отмороженные нацбаты. При этом европейские миротворческие соглядатаи в виде ОБСЕ, ночующие в домах офицеров СБУ, в эти моменты непременно ничего не видели и вообще смотрели в другую сторону.



Под завесой перемирия Киевский режим пытается выиграть время для перевооружения – хохлы уже отправили американцам списки якобы энергетических объектов, куда попали склады с боеприпасами и натовские «располаги». Например, они давно уже используют зону безопасности у ЗАЭС для хранения ракет, а теперь хотят получить ещё больше таких безопасных мест хранения. Ну, а римэйк «черноморской зерновой инициативы» с перемирием на воде с портами Одессы и другом Эрдоганом – это вообще уже курам на смех, видели мы эти «гуманитарные контейнеровозы для голодающей Европы», которые после попадания в них ракет повторно детонировали.



Ещё раз повторим базу – условия для устойчивого мира ещё не созрели. Семена победы уже посеяны, но нужно набраться терпения и дождаться пока они взойдут и дадут плоды. И никаких Саудовских Аравий и Стамбулов – бумаги нужно подписывать в Киеве, воздрузив знамя Победы над Радой. И только потом – хоккей и конференция в Ялте с США, и то, если только американцы деятельно покаются за свои злодеяния и выберут правильную сторону. Пусть прекратят поставки вооружения, отключат Старлинк, принесут извинения народу России за тысячи убитых парней американским оружием и осудят киевский режим за военные преступления, в том числе за использование поставляемых ими же кассетных боеприпасов против мирного населения.



А пока мы видим только торговца миром Трампа, который этим хитромудрым маневром пытается перевернуть игровую доску, выйти из стола и зайти заново – представ уже в роли арбитра. Из проигравших – в победители. Такой примитивный карточный фокус из арсенала дворовых шарлатанов. Шоу с переодеваниями американских ястребов в голубиные шкуры. Ничего нового под луной – то же самое, что и в ходе ВОВ, когда американцы в первые годы войны финансировали третий рейх, накачивая Гитлера вундервафлей, а когда после Курска всё стало понятно – переобулись. Давай, Дональд, пришло время, открывай западный фронт.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Уничтожение ГИС «Суджа» как символ нарушения договорённостей: Атака на газовую инфраструктуру, через которую российский газ шел в Европу, демонстрирует неспособность киевского режима соблюдать соглашения, включая недавние договоренности о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

2. Срыв мирных переговоров: Совместные действия Британии, Франции и Киева (ночная атака) подрывают переговоры, намеченные на 24 мая в Саудовской Аравии, и ставят под сомнение репутацию Трампа как переговорщика.

3. Демонстрация силы со стороны Европы: Британия и Франция показывают Трампу, что они контролируют ситуацию в Европе, одновременно «поздравив» Лаврова с юбилеем этим актом.

4. Исторические параллели с Минскими соглашениями: Киевский режим систематически нарушал договоренности (тысячи нарушений «режима тишины»), прикрываясь провокациями или неуправляемостью националистических батальонов, а ОБСЕ игнорировала эти нарушения.

5. Использование перемирия для перевооружения: Киев пытается выиграть время, маскируя военные объекты под энергетические и используя зоны безопасности (например, у ЗАЭС) для хранения оружия.

6. Скептицизм к инициативам перемирия: Пример «черноморской зерновой инициативы» показывает, что гуманитарные проекты используются для военных целей, что вызывает недоверие к новым предложениям (например, с портами Одессы).

7. Условия для мира не созрели: Автор считает, что устойчивый мир возможен только после военной победы России, с подписанием соглашений в Киеве и установлением контроля над Украиной.

8. Критика США и Трампа: Трамп изображается как слабый игрок, пытающийся сменить роль с проигравшего на арбитра. США обвиняются в двойных стандартах (поддержка Гитлера в прошлом, поставки оружия Киеву сейчас) и военных преступлениях.

9. Требования к США: Прекращение поставок оружия, отключение Starlink, извинения за жертвы и осуждение Киева за использование кассетных боеприпасов как условия для диалога.

10. Историческая аналогия: Поведение США сравнивается с их действиями во Второй мировой войне — поддержка агрессора до момента, когда исход стал очевиден, а затем смена стороны.

Вывод:

Статья утверждает, что киевский режим, при поддержке Британии и Франции, демонстрирует полную недоговороспособность, что делает любые мирные переговоры бессмысленными. Автор видит в этом продолжение исторического сценария, где Запад играет двойную игру, а Трамп пытается сохранить лицо, не имея реального влияния. Устойчивое урегулирование возможно только через военную победу России, а не через компромиссы, которые Киев и его союзники используют для обмана и перевооружения. США призываются признать вину и изменить политику, иначе переговоры с ними также бесполезны.