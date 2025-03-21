Бумаги нужно подписывать в Киеве, воздрузив знамя Победы над Радой
Полыхающая ГИС «Суджа», по которой шёл российский газ в Европу – наглядная фотокарточка о том, как киевский режим готов соблюдать любые договоренности, в том числе свежие по поводу не нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Британия, Франция и Киев сегодня ночью подложили под мирные переговоры
свинью бомбу, и демонстративно взорвали её под носом у Трампа вместе с его репутацией всемогущего переговорщика. Британцы и французы показали Трампу, кто в европейском доме хозяин. А заодно поздравили Лаврова с юбилеем. Фактически назначенные на 24 мая в Саудовской Аравии переговоры технических групп по мирному урегулированию на Украине можно сворачивать, потому что они не имеют смысла из-за «того самого нюанса» – абсолютной недоговороспособности киевского режима.
История повторяется, в который раз и в виде фарса. Опытные генералы СВО, которые хорошо помнят ещё Минские мирные соглашения 2014-2015 невесело шутят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как европейские хохлы не выполняют свои мирные договоренности. Тогда ВСУ несколько тысяч (!) раз нарушали все возможные «режимы тишины», а когда их ловили за копыта на месте преступления – они либо называли это провокацией России, либо разводили руками, мол, мы не можем контролировать отмороженные нацбаты. При этом европейские миротворческие соглядатаи в виде ОБСЕ, ночующие в домах офицеров СБУ, в эти моменты непременно ничего не видели и вообще смотрели в другую сторону.
Под завесой перемирия Киевский режим пытается выиграть время для перевооружения – хохлы уже отправили американцам списки якобы энергетических объектов, куда попали склады с боеприпасами и натовские «располаги». Например, они давно уже используют зону безопасности у ЗАЭС для хранения ракет, а теперь хотят получить ещё больше таких безопасных мест хранения. Ну, а римэйк «черноморской зерновой инициативы» с перемирием на воде с портами Одессы и другом Эрдоганом – это вообще уже курам на смех, видели мы эти «гуманитарные контейнеровозы для голодающей Европы», которые после попадания в них ракет повторно детонировали.
Ещё раз повторим базу – условия для устойчивого мира ещё не созрели. Семена победы уже посеяны, но нужно набраться терпения и дождаться пока они взойдут и дадут плоды. И никаких Саудовских Аравий и Стамбулов – бумаги нужно подписывать в Киеве, воздрузив знамя Победы над Радой. И только потом – хоккей и конференция в Ялте с США, и то, если только американцы деятельно покаются за свои злодеяния и выберут правильную сторону. Пусть прекратят поставки вооружения, отключат Старлинк, принесут извинения народу России за тысячи убитых парней американским оружием и осудят киевский режим за военные преступления, в том числе за использование поставляемых ими же кассетных боеприпасов против мирного населения.
А пока мы видим только торговца миром Трампа, который этим хитромудрым маневром пытается перевернуть игровую доску, выйти из стола и зайти заново – представ уже в роли арбитра. Из проигравших – в победители. Такой примитивный карточный фокус из арсенала дворовых шарлатанов. Шоу с переодеваниями американских ястребов в голубиные шкуры. Ничего нового под луной – то же самое, что и в ходе ВОВ, когда американцы в первые годы войны финансировали третий рейх, накачивая Гитлера вундервафлей, а когда после Курска всё стало понятно – переобулись. Давай, Дональд, пришло время, открывай западный фронт.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Уничтожение ГИС «Суджа» как символ нарушения договорённостей: Атака на газовую инфраструктуру, через которую российский газ шел в Европу, демонстрирует неспособность киевского режима соблюдать соглашения, включая недавние договоренности о ненанесении ударов по энергетическим объектам.
2. Срыв мирных переговоров: Совместные действия Британии, Франции и Киева (ночная атака) подрывают переговоры, намеченные на 24 мая в Саудовской Аравии, и ставят под сомнение репутацию Трампа как переговорщика.
3. Демонстрация силы со стороны Европы: Британия и Франция показывают Трампу, что они контролируют ситуацию в Европе, одновременно «поздравив» Лаврова с юбилеем этим актом.
4. Исторические параллели с Минскими соглашениями: Киевский режим систематически нарушал договоренности (тысячи нарушений «режима тишины»), прикрываясь провокациями или неуправляемостью националистических батальонов, а ОБСЕ игнорировала эти нарушения.
5. Использование перемирия для перевооружения: Киев пытается выиграть время, маскируя военные объекты под энергетические и используя зоны безопасности (например, у ЗАЭС) для хранения оружия.
6. Скептицизм к инициативам перемирия: Пример «черноморской зерновой инициативы» показывает, что гуманитарные проекты используются для военных целей, что вызывает недоверие к новым предложениям (например, с портами Одессы).
7. Условия для мира не созрели: Автор считает, что устойчивый мир возможен только после военной победы России, с подписанием соглашений в Киеве и установлением контроля над Украиной.
8. Критика США и Трампа: Трамп изображается как слабый игрок, пытающийся сменить роль с проигравшего на арбитра. США обвиняются в двойных стандартах (поддержка Гитлера в прошлом, поставки оружия Киеву сейчас) и военных преступлениях.
9. Требования к США: Прекращение поставок оружия, отключение Starlink, извинения за жертвы и осуждение Киева за использование кассетных боеприпасов как условия для диалога.
10. Историческая аналогия: Поведение США сравнивается с их действиями во Второй мировой войне — поддержка агрессора до момента, когда исход стал очевиден, а затем смена стороны.
Вывод:
Статья утверждает, что киевский режим, при поддержке Британии и Франции, демонстрирует полную недоговороспособность, что делает любые мирные переговоры бессмысленными. Автор видит в этом продолжение исторического сценария, где Запад играет двойную игру, а Трамп пытается сохранить лицо, не имея реального влияния. Устойчивое урегулирование возможно только через военную победу России, а не через компромиссы, которые Киев и его союзники используют для обмана и перевооружения. США призываются признать вину и изменить политику, иначе переговоры с ними также бесполезны.
Ну шо?бизнесмен Данила опростоволосился ?-теперь никто с ним подписывать ничего не станет..И кто ж такой смелый -испортили Лаврову праздник -75 лет ..
одна из версий:
вопрос только кто заказчик из западных игроков руками кого-то из украинских марионеток
если нагличане или французы надеялись, как обычно, использовать американцев для давления на Россию и под шумок перемирия захватить позиции на Б/У для освоения оставшихся активов, то надолго выводить из строя главный актив газовой трубы — не в их интересах
для жеста отчаяния — хлопнуть дверью перед уходом из Киева — еще вроде рановато, игра за преемника тоже еще только начинается. Даже во время захода в Суджу, трубу не трогали, Киев на что-то надеялся
так что более вероятно, что это американцы могли надавить таким образом на Киев, а заодно и Европу под экономическую шконку глубже задвинуть” -как вам ?-чиновники
100500 % (по заголовку)
Только с кем подписывать ? Не надо ни с кем.
Взял – держи !
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