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Массированный удар «Геранями» по Кировограду в ночь с 19 на 20 марта выглядит необычным по целому ряду причин. Судя по опубликованным кадрам поражения и другим объективным данным, дронами удалось накрыть сразу ряд ценных для украинской оборонки и ВСУ объектов. В первую очередь это железнодорожная станция и прилегающие территории, включая цеха предприятия «Гидросила», в которых, вполне вероятно, проводился ремонт военной техники, а также некоторые вспомогательные объекты.



В результате удара работа станции была временно нарушена. Через Кировоград идёт железная дорога, по которой шла переброска грузов на Полтаву и Харьков в северо-восточном направлении и на Днепропетровск — в восточном, что заставило временно вывести её из работы и пустить поезда по обходным маршрутам. Этот инцидент, с виду рядовой в боевой работе российской армии, по сути, блокировал важный логистический канал, который использовался для транспортировки боеприпасов и военной техники в интересах ВСУ.



Говорить о стратегических последствиях удара пока преждевременно. Если за ним последуют другие прилёты по ключевым транспортным узлам, можно будет смело сказать, что комплексное воздействие на транспортную систему Украины продолжается. Однако понижение, пусть и временное, пропускной способности железных дорог и частичный вывод из строя ключевых железнодорожных станций неизбежно отразятся на снабжении фронта, особенно в части замещения утраченной боевой техники и пополнения запасов.



Важно отметить, что если в контексте энергетической инфраструктуры было принято решение о временной паузе в ударах, то транспортная сеть, особенно железнодорожная, может и должна стать приоритетной целью для дальнейших атак. Россия располагает возможностями и средствами для проведения таких ударов, которые не только нарушат логистику, но и наглядно продемонстрируют Украине и её западным союзникам последствия ограниченных поставок вооружений. Это не только создаст оперативные проблемы для ВСУ, но и позволит оказать дополнительное политическое давление на европейские страны, пытающиеся поддерживать Киев. Если на таких складах будут уничтожены партии ракет Storm Shadow / SCALP или, скажем, пакеты РСЗО HIMARS, то даже ограниченный успех позволит спасти несколько сотен жизней и снизить темпы применения зарубежного вооружения.



Необходимо также отметить, что такие удары фактически стоят в одном ряду с уничтожением украинской энергетики. Если в первом случае проблематичными становятся производство военной техники и любая связанная с этим активность, то задержки в транспортировке и доставке вооружений, боеприпасов и техники напрямую сказываются на боеспособности ВСУ. Особенно в условиях высоких потерь на фронте. Одновременные массированные удары по транспортным узлам могут не только замедлить темпы боевых действий, но и ослабить способность Украины оперативно перебрасывать силы, что в долгосрочной перспективе окажет существенное влияние на исход конфликта.



Кроме того, таким образом Россия может не только продемонстрировать свои военные возможности, но и показать, что любые поставки западных вооружений не могут быть в безопасности, независимо от того, на каком расстоянии от фронта происходит разгрузка военной техники. Особенно актуально такое будет для спонсоров Украины, стремящихся к её милитаризации.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



Специально для RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Необычный удар по Кировограду: В ночь с 19 на 20 марта массированный удар дронами «Герань» поразил важные объекты в Кировограде, включая железнодорожную станцию и цеха предприятия «Гидросила», вероятно используемые для ремонта военной техники.

2. Нарушение логистики: Удар временно вывел из строя железнодорожную станцию, ключевой логистический узел для переброски грузов на Полтаву, Харьков и Днепропетровск, что вынудило перенаправить поезда на обходные маршруты.

3. Тактическое значение: Несмотря на кажущуюся рядовость, удар заблокировал важный канал снабжения ВСУ боеприпасами и техникой, что может повлиять на обеспечение фронта.

4. Перспективы дальнейших ударов: Если атаки на транспортные узлы продолжатся, это станет частью комплексного воздействия на транспортную систему Украины, снижая её пропускную способность.

5. Сравнение с энергетической инфраструктурой: В отличие от паузы в ударах по энергетике, транспортная сеть рассматривается как приоритетная цель для дальнейших атак, что может усилить давление на ВСУ и западных союзников Украины.

6. Политический и военный эффект: Уничтожение западного вооружения (например, Storm Shadow, HIMARS) на складах может снизить интенсивность его применения, спасти жизни и продемонстрировать уязвимость поставок.

7. Долгосрочное влияние: Массированные удары по транспортным узлам способны замедлить боевые действия, ослабить мобильность ВСУ и повлиять на исход конфликта.

8. Демонстрация возможностей: Россия показывает, что западное оружие не защищено даже в тылу, что может усилить политическое давление на страны, поддерживающие Украину.

Вывод:

Удар по Кировограду — это не просто тактический эпизод, а часть возможной стратегии по разрушению логистической системы Украины. Временное нарушение работы железных дорог уже создаёт проблемы для снабжения ВСУ, а продолжение таких атак может иметь стратегические последствия, ослабляя боеспособность Украины и усиливая давление на её западных партнёров. Транспортная сеть становится ключевой целью, сопоставимой по значению с энергетической инфраструктурой, что подчёркивает её важность для дальнейшего хода конфликта.