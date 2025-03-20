⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Отражены две контратаки противника.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Марьино, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БпЛА.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 68 880 военнослужащих,

▫️ 399 танков,

▫️ 321 боевую машину пехоты,

▫️ 289 бронетранспортеров,

▫️ 2206 боевых бронированных машин,

▫️ 2489 автомобилей,

▫️ 568 артиллерийских орудий,

▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 120 станций РЭБ,

▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России