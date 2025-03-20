⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области.

▪️ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, из них четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области.

▪️ Потери противника составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Славянск, Часов Яр, Константиновка, Иванополье и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Ульяновка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Срибное и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.



↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое и Воскресенка Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства.



Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, четырех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 90 военнослужащих, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 658 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 47 578 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 374 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22 752 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 083 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России