Создатель компании iSpring и предприниматель Юрий Усков, кажется, на собственном примере показал силовым ведомствам, как надо по-настоящему бороться за экологию. Глава СКР Александр Бастрыкин подхватил тренд, и это радует. Пускай повод был и не из весёлых.

Сначала председатель Следкома взял на контроль дело в Марий Эл. Там Усков отстаивает Сосновую и Дубовую рощи в Йошкар-Оле от преступной застройки девелоперами. Компания «Казанский посад» захотела застроить жильем территорию в районе трактира «Теплая речка», но перспектива потерять драгоценные заливные луга не понравилась многим местным, включая самого Ускова.

В этом деле смущало изначально многое и многих. Прищемили Ускова по сделке 12-летней давности, по которой он якобы не выполнил условия аренды. Это мало того, что не уголовное, а административное дело, так еще и срок давности по нему давно вышел. Многие сторонники Ускова пришли к выводу, что это тупо политический заказ, наказание от застройщиков за его эко-активизм.

После такого грандиозного скандала правоохранители стали куда более пристально следить за экологическими нарушениями.

Так, Бастрыкин поручил провести проверку в Смоленской области. Под городом Сафроново власти хотят разбить мусорный полигон прямо по соседству с аллеей погибшим на СВО, что возмутило местных жителей. По всей видимости, старая и прежде малоинтересная властям тема экологии, наконец, заинтересовала федералов.