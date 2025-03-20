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Операция “Поток”

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Большой сюжет об операции "Поток", которая способствовала фактической ликвидации Курского выступа. Смелый тактический замысел с оперативными последствиями, который не удался бы, если бы не героизм простыых бойцов.

В этом выпуске:
Подробности уникальной спецоперации «Поток»!
Почему отборные подразделения ВСУ и наемники, вооруженные лучшей западной техникой, начали спасаться бегством?
Через что пришлось пройти нашим героям, чтобы незаметно зайти в тыл противнику?
Как российским подразделениям удалось взять под контроль пути доставки оружия и боеприпасов ВСУ?
Какие потери понесли захватчики в Курской области и что будет с пленными?
Каким образом битва под Суджей изменила ситуацию на фронте?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9736379.html
Метки: Видео, военная хитрость, война на украине, вс рф, всу, Курск, Россия
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