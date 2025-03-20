Большой сюжет об операции "Поток", которая способствовала фактической ликвидации Курского выступа. Смелый тактический замысел с оперативными последствиями, который не удался бы, если бы не героизм простыых бойцов.

В этом выпуске:

Подробности уникальной спецоперации «Поток»!

Почему отборные подразделения ВСУ и наемники, вооруженные лучшей западной техникой, начали спасаться бегством?

Через что пришлось пройти нашим героям, чтобы незаметно зайти в тыл противнику?

Как российским подразделениям удалось взять под контроль пути доставки оружия и боеприпасов ВСУ?

Какие потери понесли захватчики в Курской области и что будет с пленными?

Каким образом битва под Суджей изменила ситуацию на фронте?