Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Юбилейная дата и исторический контекст: Обсуждается 85-летие с момента предполагаемого решения Политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле польских офицеров и интеллигенции в 1940 году, известного как Катынский расстрел. Ведущий подчеркивает важность этой темы для исторической памяти и отношений с Польшей.

2. Катынский расстрел: официальная версия и сомнения:

– Официально считается, что в апреле-мае 1940 года было расстреляно около 21 857 польских военнопленных, захороненных в Катыни и других местах.

– Евгений Спицын ставит под сомнение подлинность документов, утверждая, что они могут быть фальшивками, внедренными в архивы в период Хрущёва, Горбачёва или Ельцина. Указывает на отсутствие масштабных эксгумаций и достоверных доказательств.

3. Предыстория конфликта с Польшей:

– Упоминается советско-польская война 1919–1920 годов, в ходе которой в польский плен попало от 60 до 120 тысяч красноармейцев, многие из которых погибли в лагерях от голода, холода и болезней. Эта тема, по мнению участников, замалчивается.

– В 1939 году СССР вернул Западную Украину и Западную Беларусь, ранее захваченные Польшей, что рассматривается как восстановление исторической справедливости, признанное странами Антанты и Черчиллем.

4. Пленные поляки в СССР:

– После возвращения территорий в 1939 году в плен попало около 132 тысяч польских граждан (по данным историка Парсадановой), из которых значительная часть была отпущена, а к апрелю 1940 года осталось около 25 тысяч.

– Спицын считает, что среди пленных были лица, причастные к антисоветской деятельности, и их содержание в лагерях было законным.

5. Альтернативная версия событий:

– Высказывается предположение, что польских военнопленных могли расстрелять немцы во время войны, а затем обвинить в этом СССР (по версии Геббельса). Однако нет документальных подтверждений ни одной из версий.

– Отсутствие эксгумаций и биологических экспертиз оставляет вопрос открытым.

6. Политическая ангажированность:

– Спицын критикует либеральных историков (например, Парсаданову) и Александра Яковлева, считая их ответственными за продвижение антисталинской повестки и фальсификацию документов в перестройку.

7. Значение правды: Ведущий и гость подчеркивают необходимость поиска фактов и обсуждения темы, чтобы избежать домыслов и установить истину.

Вывод:

Беседа посвящена Катынскому расстрелу как сложному и спорному эпизоду истории, который до сих пор вызывает вопросы и разногласия. Ведущий и историк Евгений Спицын рассматривают его в широком контексте советско-польских отношений, включая предшествующие конфликты и судьбу советских пленных в Польше. Спицын выражает скептицизм к официальной версии, основанной на архивных документах, считая их возможными фальшивками, и настаивает на отсутствии убедительных доказательств (например, массовых эксгумаций). Он предлагает альтернативный взгляд, связывая события с действиями немцев и политическими манипуляциями эпохи перестройки. Итог беседы — призыв к дальнейшему исследованию и опоре на факты, а не на предположения, для установления исторической правды.