Военный эксперт Александр Артамонов о своём видении дальнейшего развития событий после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ведущий: Илья Бокатов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Оценка переговоров Путина и Трампа (19 марта 2025 года):

– Ведущий Илья Бакатов спрашивает военного эксперта Александра Артамонова, являются ли переговоры шагом к завершению СВО или маркетинговым ходом Трампа.

– Артамонов считает, что это не шаг к миру, а попытка Трампа оправдаться перед своими заказчиками, так как он не выполнил предвыборные обещания завершить конфликт.

2. Позиция Трампа и США:

– Трамп не прекращает поставки оружия на Украину (около 70 рейсов через Данию), что противоречит идее завершения конфликта.

– Он выражает сочувствие украинским солдатам, но игнорирует страдания мирных жителей России, что, по мнению Артамонова, показывает его лицемерие.

– Цель Трампа — обеспечить интересы американских элит, желающих "распотрошить" Украину и использовать её ресурсы, а не добиться мира.

3. Российская позиция:

– Путин в переговорах продемонстрировал дипломатическое мастерство, выдвинув чёткие условия: прекращение огня, контроль за соблюдением перемирия, защита прав русскоязычных на Украине.

– Россия продолжает наступление (Курская, Сумская области, Херсонщина), что подтверждает её решимость и военное превосходство.

4. Критика американской политики:

– Артамонов называет Трампа продолжателем "тёмного дела" нацизма, ссылаясь на историческую поддержку англо-американским капиталом Третьего рейха (книга Прокопенко и Аганисяна).

– США обвиняются в поддержке нацистских элементов на Украине и в Сирии (ХТШ), а также в геноциде в секторе Газа.

5. Исторические параллели и провал США:

– Переговоры — провал американской дипломатии, повторение методик Первой мировой войны и русско-японской войны для подрыва России.

– Американская "демократия" — миф, скрывающий тоталитаризм, с примерами: рабовладение в конституциях штатов, пытки, тюрьма Гуантанамо.

6. Российская устойчивость:

– Россия консолидировалась перед внешней угрозой, армия профессиональна, а дипломатия эффективна.

– Артамонов предлагает радикальные меры: заставить пленных работать на восстановление разрушенных территорий, как в сталинскую эпоху.

7. Конец эпохи американской гегемонии:

– США теряют силу, так как их дипломатия держалась на слабости других, а не на собственной мощи.

– Россия достигла паритета в вооружениях и инновациях, что обнажило слабость американской политики.

Вывод:

Александр Артамонов рассматривает переговоры Путина и Трампа как провал американской дипломатии и триумф российской. Он видит в действиях Трампа попытку оправдаться перед спонсорами, а не стремление к миру, обвиняя США в лицемерии, поддержке нацизма и агрессии. Россия, напротив, демонстрирует силу, единство и решимость, что, по мнению эксперта, знаменует конец эпохи американского доминирования, основанного на чужой слабости, а не на собственной мощи.