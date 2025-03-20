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Молчание доктора Ивенса. 1974 г.

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Пришельцы с планеты Орайна спасают выживших пассажиров, удалив из их памяти подробности катастрофы. Спасённые безуспешно пытаются разобраться, что с ними произошло. Пребывание в полуразрушенном самолёте, который находится в неведомом пространстве, отсутствие обломков и жертв катастрофы вызывают у них смятение и неоднозначные оценки. Появляется навязчивое ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Пытаясь выйти на контакт с этими неизвестными, пассажиры получают знак, что их слышат. После этого их дистанционно приветствуют, сообщая о спасении.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g9EaW5z4FIQ
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