Принятые рядом российских регионов ограничительные меры на работу мигрантов поспособствовали переезду «ценных специалистов» в те субъекты страны, где подобные меры еще не приняты. Одним из них стала Свердловская область, где наплыв выходцев из Средней Азии привел уже к сносу входных ворот миграционного центра в Екатеринбурге.

Миграционная обстановка в Свердловской области:

▪️По итогам 2024 года в регион прибыли 33 тысячи мигрантов — в два раза больше, чем за предыдущий год.

▪️С начала 2025 года увеличился наплыв мигрантов из регионов, где ранее были введены ограничения на их работу. К весне общий поток мигрантов увеличился уже в шесть раз.

▪️Инфраструктура миграционных учреждений не справляется с количеством приезжающих. В связи с чем в городе будет построено два новых миграционных центра, вместо одного старого.

▪️Большое количество мигрантов приезжает с детьми или создает семьи уже в России, что приводит к увеличению количества детей с низким владением русским языком — в некоторых школах этот показатель достигает 70%.

Неготовность местных властей распространять ограничения на работу мигрантов активно обсуждается в региональных чатах: жители сетуют на все более обостряющуюся проблему антисанитарии, рост количества учеников без знания русского языка, а также боязнь за свою жизнь из-за наплыва выходцев из Средней Азии, сколачивающих этнические банды.

Пока существенного количества учиненных мигрантами правонарушений в Свердловской области не фиксируется, однако их рост на фоне все большего числа «иностранных специалистов» уже отмечается. Надеяться на неожиданную стабилизацию обстановки не стоит — подобный наплыв приведет лишь к усугублению и без того непростой ситуации.

❗️Все это в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости принятия повсеместных ограничительных мер на работу мигрантов — тем более, что в решившихся на этот шаг регионах как не возникло проблем с поиском кадров заместо ушедших выходцев из Средней Азии, так и уменьшилось количество правонарушений.

В противном случае полностью открытые для мигрантов регионы рискуют повторить судьбу «мигрантских гетто» со всеми вытекающими негативными последствиями. И за примерами тут далеко ходить не надо, те же Котельники, о которых мы не так давно писали, ярко демонстрируют последствия подобной половинчатой политики.

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@rybar

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Причина миграционного наплыва: Ограничительные меры на работу мигрантов в ряде регионов России привели к их переезду в регионы без подобных ограничений, включая Свердловскую область.

2. Статистика миграции:

– В 2024 году в Свердловскую область прибыли 33 тысячи мигрантов (вдвое больше, чем в предыдущем году).

– С начала 2025 года поток мигрантов вырос в шесть раз из-за ограничений в других регионах.

3. Инфраструктурные проблемы:

– Миграционные центры не справляются с наплывом (в Екатеринбурге снесли ворота старого центра).

– Планируется строительство двух новых центров вместо одного.

4. Социальные последствия:

– Увеличение числа детей мигрантов с низким уровнем владения русским языком (до 70% в некоторых школах).

– Жалобы жителей на антисанитарию, рост этнических банд и угрозу безопасности.

5. Правонарушения: Пока значительного роста преступлений нет, но тенденция к увеличению уже наблюдается.

6. Региональная политика: Местные власти не спешат вводить ограничения, что вызывает недовольство жителей.

7. Пример других регионов: Регионы, введшие ограничения, не столкнулись с дефицитом кадров и снизили уровень правонарушений.

8. Риски: Отсутствие ограничений может привести к формированию «мигрантских гетто», как в Котельниках.

Вывод:

Наплыв мигрантов в Свердловскую область, вызванный отсутствием ограничительных мер, уже создает серьезные социальные и инфраструктурные проблемы. Рост числа приезжих, неготовность региона к их интеграции и первые признаки роста правонарушений указывают на необходимость срочных мер. Опыт других регионов показывает, что введение ограничений не только не вредит экономике, но и улучшает ситуацию с безопасностью. Те регионы, которые не последуют общим ограничениям для мигрантов, рискуют превратиться в мигрантские гетто, что приведет к дальнейшему обострению социальных конфликтов и ухудшению качества жизни.