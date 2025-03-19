⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области.

▪️ ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад, бригады охраны генерального штаба, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Полтавка, Зеленое Поле, Дзержинск, Новомарково, Краматорск, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области.

▪️ Уничтожено до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.



Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 658 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 47353 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22344 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22700 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33050 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России