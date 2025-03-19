Владимир Путин и Дональд Трамп провели самые длительные (почти 2,5 часа) телефонные переговоры в истории взаимоотношений глав РФ и США.

Полный текст сообщения пресс-службы Кремля:

"Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия — с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём — должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Также конструктивно Президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости.

Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными — 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров — солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.

Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам".

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Версия Белого дома:

"1. Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединёнными Штатами и Россией. Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.

2. Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращён давно искренними и добросовестными мирными усилиями. Лидеры согласились, что движение к миру начнётся с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Чёрном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

3. Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и будут взаимодействовать с другими, чтобы обеспечить максимально широкое его применение. Оба лидера разделили мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

4. Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединёнными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир".

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, в конечном итоге, КОНЕЦ этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Были обсуждены многие элементы Договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним свою работу!", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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"Как я понял, у нас теперь 30-дневное «энергетическое перемирие», то есть мы не будем бить по энергетике врага. И поиграем в хоккей с НХЛ. В остальном всё продолжается как и было", – отмечает автор Тelegram-канала "Старше Эдды". ТГ-канал "Два майора": "У политиков свои геополитические задачи. Они всегда говорят о мире и процветании, да и есть такая замечательная песня «Хотят ли русские войны». Ну а реальный переговорный фон сейчас формирует только Армия России. В эту минуту бои продолжаются, а в Киеве грохочут взрывы «Гераней». Не по объектам энергоинфраструктуры, разумеется".

Военный эксперт Игорь Рублёв: "Ну что, итоги для нас почти идеальные.

Договорились договариваться.

Из спорного — только прекращение взаимных ударов по энергетике, но:

Во-первых, у нас весна на дворе.

Во-вторых, мы отлично поработали в последние несколько месяцев в этом направлении.

В-третьих, у нас и так перерывы в атаках на энергетику обычно с зимы до осени.

Да и живучесть инициативы под больши́м сомнением.

В остальном итог такой:

Война продолжается.

Перемирия не будет, и никто не будет вставлять атакующим группировкам войск палки в колёса. А это (в моём понимании) самое важное здесь и сейчас, так как определяет всё остальное!

От своих требований мы не отступаем.

Предоставляем уникальный шанс для Зели снова всё испортить.

Практически идеальный исход разговора".

Писатель Роман Антоновский: "Мы, конечно, не знаем всего, о чём договорились Путин и Трамп, но по обрывкам понятно, что наш Президент провёл переговоры грамотно. Главное — он отказался от невыгодного нам перемирия на условиях ЕС и Украины, то есть, без какой-либо выгоды и гарантий для нас. Запрет на удары по энергетической инфраструктуре больше выгоден нам, чем хохлам. Весной, когда тепло, бить по энергетике Украины не так выгодно, как зимой. А вот удары хохлов по НПЗ для нас весьма неприятны. Мы бьём хохла на фронте, но его диверсии бывают болезненны, хоть и не фатальны.

Причём отказ от невыгодного нам перемирия Путин обставил очень грамотно, не оскорбив Трампа, но дав ему сохранить лицо.

- Владимир Владимирович, как насчёт 30-дневного перемирия без дополнительных условий?

- Дональд Фредович, мы продолжим перемалывать хохла, пока вы не дадите гарантий полной демилитаризации Украины, давайте лучше в хоккей поиграем?

- Отличная идея!"

"Итак, что мы получаем. По большей части сказанное было ожидаемым, но больше всего население интересовал ответ Верховного касательно 30-дневного перемирия. И Президент дал адекватный ответ. Перемирия не может быть, пока противник всеми силами милитаризует свои войска. Пока поставки военной помощи идут бесперебойно, а разведывательная поддержка киевского режима продолжается. Что касается взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре, это хороший шаг, так как удары по нефтяным объектам на российской территории временно прекратятся, что позволит стабилизировать ситуацию. Ну и вишенкой на торте следует считать идею организации совместного матча между командами КХЛ и НХЛ. С точки зрения международной обстановки, где спортивные команды находятся под давлением, это важный демонстративный шаг", – считают авторы ТГ-канала "Архангел Спецназа". Военкор Тимофей Ермаков: "Как и предполагалось ранее, единственное, на что мы готовы пойти из вменяемого и возможного — это временное прекращение ракетных и дроновых атак по объектам энергетики и критической инфраструктуры. С учётом того, что ВСУ уже так или иначе атаковали почти половину всех НПЗ в стране — такой шаг безусловно нам выгоден. Только смысла прекращать атаковать первыми я не вижу. С учётом упомянутой недоговороспособности нацистов первый шаг делать странно. Но в целом всё без Хасавюрта и вполне в контексте национальных интересов. Радует что: во-первых, инициативы по месячной приостановке боевых действий забриты на корню; во-вторых, релевантный обмен пленными, а нацистских подранков пусть сами у себя лечат, нечего наших хирургов отвлекать. Ну и обозначено главное «мирное» условие: хотите мира — не поставляйте оружие. Ведь чего-то не делать гораздо проще, чем что-то делать, ведь так? Однако с этим предложением, думаю, побреют уже нас. Резюмируя: ничего нового пока нас не ждёт. Мы отказывались от ракетно-бомбовых атак не раз и не два за эти три года. Причём без разговоров президентов. Привело ли это к чему-то полезному? Увы, нет. <…> Белый дом, помимо прочего, заявил, что Путин и Трамп в разговоре сошлись во мнении о том, что Иран никогда не должен оказаться в позиции, при которой сможет уничтожить Израиль. Очень странная формулировка, учитывая, что персам самим виднее в какой позиции выступать в соответствии с государственным курсом по борьбе с сионизмом и его угрозой Ирану. Иран это уже доходчиво продемонстрировал — хуситы нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля Неватим прямо во время звонка президентов. Более того — сомневаюсь, что позиция какой-либо страны заставит Иран что-то пересмотреть в этом направлении. Уж не США им слушать точно. И на факт негласной поставки иранцам нашей гиперзвуковой технологии как инструмент давления тоже рассчитывать странно. Положа руку на любой орган, например, на сердце, давайте признаемся — от беспилотных технологий Ирана мы зависим куда больше, чем они от наших. Портить отношения из-за Израиля со стратегическим партнёром точно не стоит. Иранцы без российских технологий проживут. Особенно в разрезе обороны. Недавно я был в Тегеране в центре ВКС КСИР. Впечатляет. Особенно впечатляют достижения в реверс-инжиниринге: персы научились не только копировать, но и модернизировать всё — от БПЛА до РЛС и ПВО. Надеюсь, что данное заявление про Израиль формальное и никак не повредит реализации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Ирана и России".

Журналист Сергей Мардан: "Украинская тема плавно отходит на второй план в повестке российско-американских отношений. Кажется, что для Трампа было гораздо интересней поговорить про Ближний Восток, безопасность Израиля и ядерную программу Тегерана. Все положенные формальные телодвижения по Украине Россией сделаны: обмен пленными, прекращение ударов по объектам энергетики, безопасность в Чёрном море. Если получится прекратить силовую мобилизацию громадян и поставки военной помощи Киеву, то поговорить можно и про «перемирие на земле». Когда-нибудь. Трамп против такой постановки вопроса ничего, похоже, не имеет. Ну и «огромные экономические сделки», конечно. Тг-каналы Банковой начали массово забрасывать в инфопространство «новость», что после разговора с Путиным Трамп должен срочно связаться с Зеленским и поделиться с ним подробностями беседы. Враньё. Трамп лично прилетит в Жешув (уже летит), а оттуда на поезде «Укрзализныци» направится в Киев, чтобы лично разъяснить своему любимому союзнику что ему теперь надо делать. За столом нормальные люди с едой не разговаривают. Украина — еда". Заместитель председателя Московской городской Думы Андрей Медведев: "По телефонному разговору Верховного Главнокомандующего и Дональда Трампа. Тут особо сейчас комментировать нечего. Основные детали и серьёзные, настоящие договорённости, останутся известны только узкому кругу лиц. За официальными сообщениями сейчас следить можно, нужно, но только для общего развития. Выводы делать рано и бессмысленно. Даже если все эксперты в Телеграме уже пишут спешно, что всё хорошо, или наоборот, всё плохо. «Всё пропало» vs «ура победа». При том, что заявления звучат отчасти непонятно, с другой сдержанно-оптимистично, это не основа для выводов. Всем, кто не вовлечён в большую государственную политику, пожалуй, стоит сосредоточиться на действительно важном. Прямо сейчас наши военные сражаются на Курской земле, на Белгородской земле. И завтра будут сражаться, и ещё в иные дни и в иных местах. Ничего не закончилось, враг не сдаётся. Будем же сосредоточены на помощи фронту, закупках для армии, поддержке семей участников СВО, поддержке беженцев в Курской области. Будем делать на своём месте кто что может. Это ещё долго будет важно. Даже когда победим".

Общественность весьма напряг следующий момент. Вечером начался демонтах патриотических знаков в виде букв «Z», «O» и «V», установленных возле посольства США в Москве в конце ноября 2023 года. "Шустро: сразу после переговоров Путина и Трампа у посольства США в Москве надпись ZVO поменяли на хештег «Мы вместе». Намёк или совпадение? После праведных возмущений в интернете часть СМИ опубликовали информацию о том, что фигуры убирают «помыть», потому что они успели загрязниться. По словам рабочих, такую процедуру проводили и в прошлом году. Ну, посмотрим", – писал "Царьград". Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова: "Про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было". Ближе к полуночи буквы ZVO стали устанавливать на прежние места. Выдыхаем.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Длительность и значимость переговоров

– Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры продолжительностью 148 минут — самые долгие в истории отношений глав России и США.

2. Обсуждение украинского конфликта

– Лидеры обсудили ситуацию на Украине, выразив стремление к миру и прекращению боевых действий.

– Путин подчеркнул необходимость устранения первопричин кризиса, учета интересов России в сфере безопасности и прекращения иностранной военной помощи Киеву.

– Трамп предложил 30-дневное перемирие по энергетике и инфраструктуре, что было поддержано Путиным с немедленной командой российским военным.

– Россия выразила готовность к гуманитарным жестам: обмен пленными (175 на 175) и передача 23 тяжелораненых украинских военных.

3. Инициативы и договоренности

– Обсуждалась безопасность судоходства в Черном море и создание экспертных групп для проработки урегулирования.

– Трамп предложил хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ как символ сотрудничества, что было поддержано Путиным.

4. Международная повестка

– Затронуты вопросы Ближнего Востока, ядерного нераспространения и защиты Израиля от Ирана.

– Лидеры выразили заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, включая экономическое сотрудничество.

5. Реакция Белого дома

– Подтверждено стремление к миру на Украине, сотрудничеству по Ближнему Востоку и улучшению двусторонних отношений.

– Трамп ограничился постом в Truth Social, не выйдя к прессе.

6. Комментарии экспертов и общественности

– Мнения разделились: от оптимизма (переговоры выгодны России, война продолжается на наших условиях) до скептицизма (недоговороспособность Киева и Запада ставит под сомнение итоги).

– Отмечена выгода от перемирия по энергетике для России весной, но подчеркивается, что боевые действия не прекращаются.

– Инцидент с демонтажем символов ZVO у посольства США в Москве вызвал споры, но был объяснен техническими причинами.

Вывод:

Переговоры Путина и Трампа стали важным шагом в попытке найти точки соприкосновения по украинскому конфликту и другим глобальным вопросам. Россия сохранила принципиальную позицию, отказавшись от невыгодного перемирия, но поддержала гуманитарные и символические инициативы (перемирие по энергетике, обмен пленными, хоккейные матчи). Итоги переговоров не привели к радикальным изменениям: война продолжается, а реальный прогресс зависит от действий армии России и готовности Запада прекратить поддержку Киева. Для Трампа беседа стала возможностью сохранить лицо и обозначить мирные намерения, тогда как Россия демонстрирует гибкость без уступок в ключевых вопросах безопасности. Общественная реакция отражает осторожный оптимизм с учетом прошлых неудач в переговорах и текущей военной ситуации.