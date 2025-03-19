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Про “арабское единство”

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Заявление лидера "Ансаруллах" в Йемене Абдул-Малика Бадр ад-Дина аль-Хути:

- Сионистский враг нарушил соглашение о прекращении агрессии, снятии блокады и прекращении голода. Более чем за две недели до этого он уже нарушил обещание не препятствовать доставке гуманитарной помощи.
- С момента возобновления геноцида сотни палестинцев были убиты, большинство из них – дети и женщины.
-Враг возобновил геноцид против народа Палестины в Газе по совету США, как сами американцы и заявили.
- Ситуация в Газе крайне тяжелая, страдания огромны, а трагедия беспрецедентна во всем мире. Люди страдают не только от голода, но и от жажды, им сложно даже достать питьевую воду.
- Совершая свои чудовищные преступления – геноцид, голод и блокаду –враг опирается на американскую поддержку.
- США защищают сионистского врага, а арабская пассивность только подталкивает его к еще более жестоким преступлениям и агрессии.
- Не осталось никаких красных линий. Враг не учитывает никаких ограничений, продолжая геноцид, тотальное разрушение и жестокие убийства.
- Он уверен, что арабские страны не предпримут даже минимальных серьезных действий.
- Некоторые арабские режимы подстрекают продолжать агрессию против Сектора Газа. Это серьезный вопрос, который только воодушевляет сионистов.
- Арабская пассивность сказывается на позициях исламских стран. Если бы арабские страны действовали так, как того требует ситуация, то к ним присоединилось бы множество исламских государств.
- Когда исламские страны начинают более активно поддерживать Палестину, арабские режимы тут же занимают негативную позицию по отношению к ним.
- Американцы и сионисты – это две стороны одной медали. У них за плечами бесчисленные преступления, не имеющие аналогов в мире.
- Некоторые арабские лидеры стремятся вовлечь весь регион в так называемую «нормализацию» отношений с Израилем. Это позор и преступление!
- Если Израиль добьется уничтожения палестинского вопроса, он направит свою агрессию на остальные страны региона, не считаясь ни с кем.
- Кто делает ставку на соглашения с Израилем, должен понять, что этот враг не уважает никаких обязательств.
- Они хотят заставить ХАМАС согласиться на обмен пленными без выполнения второй фазы соглашения. Израиль хочет лишить ХАМАС последнего рычага давления.
- Израиль не просто уклоняется от выполнения соглашений, он хочет оставить ХАМАС без аргументов, а затем продолжить агрессию против Газы.
- Сионистские преступления не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Они достигли предела наглости, агрессии и безнаказанности.
- Сионисты уверены, что никто не привлечет их к ответственности – ни исламские страны, ни мировые организации.
- Мусульмане должны были сформировать мощное глобальное движение против сионистского образования. Однако, к сожалению, большинство исламских правительств бездействуют, а некоторые даже сотрудничают с врагом.
- Поддержка Палестины – это не просто политический вопрос, а религиозный долг каждого мусульманина. За уклонение от него будет спрос перед Аллахом.
- Борьба с Израилем – это священный долг. Кто не воюет оружием, должен сражаться экономически, политически и информационно.
- Продолжение бездействия и отсутствие реальных действий на любом уровне побуждают врага продолжать свои действия.
- Очень важно использовать социальные сети для воздействия на мировое сообщество, для того чтобы пробудить общественное мнение и вызвать его поддержку палестинцев.
- Свободные люди в разных странах должны возобновить свою деятельность в поддержку палестинцев, проводя различные акции.
- Необходимо возобновить демонстрации и университетские активности в странах мира, и каждый должен почувствовать свою ответственность, как с гуманитарной, так и с моральной и религиозной точки зрения.
- Наблюдение за геноцидом в Газе — это действительно позор и стыд для всего человечества.
- Никто не сможет избежать позора за бездействие перед геноцидом в Газе и его ужасных последствий, как в этой жизни, так и в следующей.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Нарушение соглашений Израилем: Израиль нарушил договоренности о прекращении агрессии, снятии блокады и доставке гуманитарной помощи в Газу, возобновив геноцид против палестинцев.
2. Масштабы трагедии в Газе: Сотни убитых, преимущественно женщины и дети, массовый голод, жажда и беспрецедентные страдания из-за блокады и разрушений.
3. Роль США: США поддерживают Израиль, поощряют геноцид и защищают его действия, что усиливает агрессию.
4. Арабская пассивность: Арабские страны не предпринимают серьезных действий, что подталкивает Израиль к новым преступлениям; некоторые режимы даже поддерживают агрессию.
5. Отсутствие ограничений: Израиль не признает никаких «красных линий», продолжая геноцид и разрушения, уверенный в своей безнаказанности.
6. ХАМАС и переговоры: Израиль пытается лишить ХАМАС рычагов давления, уклоняясь от выполнения соглашений об обмене пленными.
7. Региональная угроза: Успех Израиля в уничтожении палестинского вопроса приведет к агрессии против других стран региона.
8. Религиозный и моральный долг: Поддержка Палестины — обязанность каждого мусульманина; борьба с Израилем должна вестись всеми доступными способами (военными, экономическими, информационными).
9. Слабость исламского мира: Большинство исламских правительств бездействуют или сотрудничают с врагом, что мешает созданию глобального движения против Израиля.
10. Призыв к действию: Необходимо использовать соцсети, проводить акции, демонстрации и пробуждать мировое общественное мнение в поддержку Палестины.
11. Мировой позор: Геноцид в Газе — стыд для человечества; бездействие приведет к ответственности как в этой жизни, так и перед Аллахом.

Вывод:
Абдул-Малик Бадр ад-Дин аль-Хути осуждает Израиль за геноцид в Газе, обвиняя его в нарушении соглашений, безнаказанности и поддержке со стороны США. Он подчеркивает катастрофическую ситуацию в регионе, критикует пассивность арабских и исламских стран, призывая к активной борьбе с Израилем на всех уровнях. Лидер "Ансаруллах" видит в поддержке Палестины религиозный и моральный долг, предостерегая, что бездействие усилит агрессию врага и приведет к позору перед человечеством и Богом. Решение проблемы требует объединения усилий мусульман и пробуждения мировой общественности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9734285.html
Метки: арабы, война в йемене, газа, геноцид, Израиль, йемен, нетаньяху, Палестина, США, хамас, хуситы
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