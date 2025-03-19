Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта 2025 г. переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив президента США Д.Трампа, утром (в 5.50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

▫️ Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45.

▫️ Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 ед. военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.

Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск «Север», огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

▫️ Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.

По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С», два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери.

Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Минобороны России