Отфутболили. Краткое резюме телефонных переговоров Трампа и Путина. Нам послали мяч, а мы им вернули шайбу. И правильно, с хоккеем у нас получше. Симптоматично и символично, что немногое, о чем удалось договориться за 2,5 часа переговоров лидеров – это римэйк Кубка вызова между КХЛ и НХЛ. И это не про Украину, а про российско-американские отношения.

Ну, а мир на Украине ещё пока «не созрел», поэтому мы были спокойны в своих прогнозах. Скороспело предложенное Трампом «полуперемирие» пришлось не по вкусу в Кремле. Этот полуфабрикат из свинины нужно хорошенько прожарить на медленном огне до степени готовности, пусть сало потомится, вплоть до завершения поста, а сейчас лучше воздержаться. И вообще, надо заметить, кулинарная тема превалировала – Зеленский после переговоров обиженно заявил, что он «не салат и не компот» в меню Путина, и это срезонировало у Медведева, который в соцсети Х Маска, отбил, что в «столовой только США и Россия, а основное блюдо котлета по-киевски».

Констатируем, что Трамп вышел из кремлевской столовой немного голодным. Ему осталось довольствоваться только символической уступкой России с 30-ти дневным перемирием по ударам по энергообъектам и «договоренностям договариваться» по возрождению «черноморской инициативы». Блондинистая пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт помнится сказала, что хорошие переговоры – это когда обе стороны выходят из стола немного голодными. Каролин, это то самое.

30-дневное табу на удары по энергоинфраструктуре не сильно поможет украинскому режиму восстановить военную энергетику, а гуманитарный обмен военнопленными будет также осуществлен на паритетной основе, а не по формуле всех-на-всех, что продвигали украинцы. Вобщем, везде побрили. И показали, что никто в поддавки больше играть не собирается. Условия перемирия четкие и конкретные – устранение первопричин конфликта. Остановка военной помощи США Украине, международное признание российских территорий, юридическое закрепление внеблокового статуса Украины, демилитаризация и денацификация Украины. И никаких миротворцев – суть волков в овечьей шкуре, в том числе под флагами ОБСЕ, которые следить будут только в одну сторону. Если условия будут выполнены, Кремль не будет поднимать вопрос статуса Одессы, через которой происходит накачка киевского режима западным оружием.

Ну, а главная проблема на пути мира – недоговороспособность киевского режима, что было публично проартикулировано Кремлем. Путин говорил про нюансы, и Зеленский, пожалуй, тут главный нюанс, который стоит устранить.

Примечательно, что свое миролюбие хохлы в очередной раз и наглядно показали накануне переговоров России и США, и при поддержке британских спецслужб попытались организовать прорыв в Белгородской области. А сегодня уже обвинили в нарушении 30-дневного перемирия по ударам по энергетическим объектам.

Так что никакого мира и перемирия в ближайшей перспективе не будет. Слава Богу, что СВО многое изменило не только в обществе, но и в Кремле, где сейчас не слышно голосов лукавых голубей мира и продавцов русских побед – Абрамовича на порог не пускают. Так что работайте братья, и не обращайте внимания на информационный шум. Лучший российский дипломат – это автомат и сармат. Мир для всего мира как всегда добудет своим подвигом русский солдат.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Итоги переговоров Трампа и Путина:

– 2,5 часа обсуждений не привели к значительным договорённостям по ключевым вопросам, включая мир на Украине.

– Единственная конкретная договорённость — возрождение хоккейного Кубка вызова между КХЛ и НХЛ как символ российско-американских отношений.

2. Позиция Кремля по Украине:

– Предложение Трампа о «полуперемирии» отвергнуто как недостаточно проработанное.

– Условия мира от России: устранение причин конфликта, прекращение военной помощи США Украине, признание российских территорий, внеблоковой статус Украины, демилитаризация и денацификация, отказ от миротворцев.

3. Символические уступки:

– 30-дневное перемирие по ударам по энергообъектам и планы возродить «черноморскую инициативу».

– Обмен военнопленными на паритетной основе, а не по формуле «всех на всех».

4. Реакции сторон:

– Зеленский обиженно заявил, что он «не салат и не компот», а Медведев ответил, что в «столовой» только США и Россия, а Украина — лишь «котлета по-киевски».

– Трамп ушёл с переговоров «немного голодным», что соответствует формуле успешных переговоров по мнению его пресс-секретаря.

5. Проблемы мирного урегулирования:

– Главное препятствие — недоговороспособность киевского режима, особенно Зеленского.

– Накануне переговоров Украина при поддержке Британии пыталась прорваться в Белгородскую область, а затем обвинила Россию в нарушении перемирия.

6. Вывод Кремля и настроения в России:

– Мир пока невозможен, так как Украина и Запад не готовы к выполнению российских условий.

– В Кремле укрепились жёсткие позиции, «голубей мира» больше не слышно, а решающую роль играет военная сила («автомат и Сармат»).

Вывод:

Переговоры Трампа и Путина показали, что стороны далеки от компромисса по украинскому конфликту. Россия настаивает на своих условиях, отвергая промежуточные решения, и демонстрирует готовность продолжать военные действия. Мир на Украине остаётся недостижимым из-за позиции Киева и отсутствия уступок со стороны Запада. Символические договорённости (хоккей, 30-дневное перемирие) не меняют общей картины: конфликт продолжается, а Россия делает ставку на силу, а не на дипломатию.